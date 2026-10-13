«Εορταστικό πακέτο» για βασικά προϊόντα προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, προανήγγειλε τη δημιουργία ενός εορταστικού πακέτου με βασικά προϊόντα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μιλώντας για την κατάσταση στην αγορά και τις αυξημένες τιμές των προϊόντων, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι ο χειμώνας θα είναι «δύσκολος». Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε την επιχειρηματικότητα να μειώσει τα κέρδη της και αναζητά τρόπους για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων αυξήσεων, ενδεχομένως και μέσω νομοθέτησης.

Εορταστικό πακέτο για τις γιορτές

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ένα εορταστικό πακέτο, το οποίο θα περιλαμβάνει βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην κατάσταση της αγοράς και τις αυξημένες τιμές των προϊόντων, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Για την υλοποίηση αυτού του πακέτου, ο κ. Θεοδωρικάκος έχει ζητήσει από τη διοικητή της ανεξάρτητης αρχής να προχωρήσει σε εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά. Στόχος είναι να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με τα απαραίτητα προϊόντα, διαθέσιμο για τους καταναλωτές κοντά στις γιορτινές ημέρες.

Οι αυξήσεις τιμών και η εποπτεία της αγοράς

Ο κ. Θεοδωρικάκος παραδέχθηκε ότι ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι «δύσκολος» όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά και τις τιμές των προϊόντων. Δήλωσε ότι θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται από όλη αυτήν την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας. Αυτές οι αυξήσεις, όπως σημείωσε, πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό, καθώς «δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά».

Ωστόσο, ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχουν ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι να θελήσουν, αξιοποιώντας ακριβώς το ότι υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο, να κάνουν αυξήσεις, οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται. Για την αντιμετώπιση αυτών των αδικαιολόγητων αυξήσεων, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει.

Κάλεσμα για μείωση κερδών και συνεργασία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος απηύθυνε κάλεσμα προς την επιχειρηματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι «την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα μεσοσταθμικά τους κέρδη θα πρέπει για ένα διάστημα να είναι μικρότερα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι δεν γίνεται «εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες». Πρόσθεσε ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε στην αγορά να είναι κατανοητό ότι δυστυχώς κάποια προϊόντα ανεβαίνουν λόγω της έκρηξης τιμών στον ενεργειακό τομέα. Όταν όμως κάποιοι ανεβάζουν τιμές αδικαιολόγητα, αυτό συνιστά πρόβλημα και η αγορά θα πρέπει να διορθωθεί.

Εποπτεία της αγοράς και στήριξη της κοινωνίας

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι ένα τμήμα της δουλειάς του αφορά την εποπτεία της αγοράς τροφίμων και βασικών ειδών συντήρησης και διαβίωσης. Η λογική του, όπως είπε, είναι ότι χρειάζεται ισορροπία και συνεργασία. Τόνισε ότι «πρέπει όλοι, ειδικά στα δύσκολα να βάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος απηύθυνε κάλεσμα, δηλώνοντας ότι όπως η κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες. Κατέληξε λέγοντας ότι «η κοινωνία βάζει τη δική της πλάτη. Πρέπει και η επιχειρηματικότητα και εκείνη να βάλει τη δική της πλάτη».

Με πληροφορίες από: Reader