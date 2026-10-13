Οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις στην κεντροαριστερά και η κυβερνητική οπτική

Μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά την οποία το ενδιαφέρον της πολιτικής σκηνής μονοπωλείται από την αντιπαράθεση για τη δεύτερη και τρίτη θέση στις προσεχείς εκλογές. Αυτό συμβαίνει παρά την εξαιρετικά δύσκολη διεθνή ενεργειακή κρίση που επικρατεί, με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να μην αποτελούν το πρώτο ζητούμενο, όπως θα συνέβαινε σε άλλες εποχές. Το φαινόμενο αυτό τροφοδοτείται κυρίως από τη μείωση της ψαλίδας μεταξύ της ΕΛ.Α.Σ. και του ΠΑΣΟΚ, καθώς και από τη σφοδρή σύγκρουση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα δύο κόμματα, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία ακραίου ανταγωνισμού και φτάνει μέχρι και σε απειλές για μηνύσεις.

Η κυριαρχία των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων

Η τρέχουσα πολιτική συγκυρία χαρακτηρίζεται από έναν έντονο ανταγωνισμό εντός της κεντροαριστεράς, με τις αντιπαραθέσεις μεταξύ της ΕΛ.Α.Σ. του Αλ. Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ του Ν. Ανδρουλάκη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυτή η διαρκής σύγκρουση, που φτάνει σε σημεία ακραίας αντιπαλότητας, έχει ως αποτέλεσμα το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να στρέφεται στο ποιος εκ των δύο θα καταλάβει τη δεύτερη και ποιος την τρίτη θέση στις επερχόμενες εκλογές.

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, δημιουργεί ένα παράδοξο σκηνικό, όπου η συζήτηση δεν επικεντρώνεται στα ποσοστά της κυβερνώσας παράταξης, αλλά στους εσωτερικούς «εμφύλιους» της αντιπολίτευσης. Η μείωση της διαφοράς στις δημοσκοπήσεις μεταξύ των δύο κομμάτων της κεντροαριστεράς εντείνει περαιτέρω αυτόν τον ανταγωνισμό, ο οποίος εκδηλώνεται ακόμη και με απειλές για νομικές ενέργειες.

Η κυβερνητική ανάγνωση της κατάστασης

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η εικόνα των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και του πρωτοφανούς ανταγωνισμού μεταξύ των κομμάτων του Αλ. Τσίπρα και του Ν. Ανδρουλάκη θεωρείται μια ανέλπιστα θετική εξέλιξη. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ως βασικό και «σκληρό» αντίπαλο την ακρίβεια, την επικαιρότητα τροφοδοτούν καθημερινά το δεύτερο και τρίτο κόμμα της αντιπολίτευσης με τις μεταξύ τους διαμάχες.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι οι δύο βασικοί εκπρόσωποι της κεντροαριστεράς ασχολούνται με το ποιος θα προηγηθεί του άλλου, λησμονώντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τουλάχιστον διπλάσιο ποσοστό. Αυτό, όπως σημειώνουν, ακυρώνει την όποια ρητορική περί ισχυρού και επικίνδυνου αντιπάλου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η απογοήτευση των πολιτών και το «δώρο» στη ΝΔ

Ο μονότονος και στείρος μεταξύ τους ανταγωνισμός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μεγαλώνει την απογοήτευση των πολιτών για την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, εμπεδώνει την εκτίμηση ότι η κυβερνητική παράταξη είναι η μόνη που διαθέτει πολιτική και λύσεις για τα προβλήματα της χώρας. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι «εμφύλιοι» στην κεντροαριστερά, ειδικά στην ΕΛ.Α.Σ. και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και συνολικά στη χώρα, όχι μόνο δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες, αλλά ουσιαστικά μεγαλώνουν την απαρέσκεια και την ενόχλησή τους.

Επιπλέον, κυβερνητικός παράγοντας με γνώση των δημοσκοπικών ευρημάτων ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες αντιπαραθέσεις αποτελούν ένα μεγάλο «δώρο» για τη Νέα Δημοκρατία. Ενισχύουν σημαντικά το βασικό της αφήγημα για την ανάγκη διασφάλισης της σταθερότητας στη χώρα μέσω της κάλπης. Σε έναν βαθμό, μάλιστα, επισκιάζουν την κινητικότητα που παρατηρείται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, η οποία θεωρητικά αφορά περισσότερο την κυβερνητική παράταξη.

Τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα

Ενδεικτικά της επικρατούσας κατάστασης είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview (Political), η οποία δημοσιεύεται σήμερα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,0%. Το κόμμα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλ. Τσίπρα εμφανίζεται στο 14,3%.

Η κίνηση του Σαμαρά

Στο μεταξύ, ο Αντώνης Σαμαράς ανακατεύει την τράπουλα με ισχυρά ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα, προκαλώντας κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis