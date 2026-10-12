Ο Έλον Μασκ δαπανά εκατομμύρια για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Έλον Μασκ έχει επενδύσει περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται ενώ οι πιθανότητες των Δημοκρατικών να αποκτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας έχουν βελτιωθεί. Η σημαντική αυτή χορηγία καθιστά τον Μασκ πιθανότατα τον μεγαλύτερο μεμονωμένο πολιτικό δωρητή στις φετινές εκλογικές αναμετρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.

Το ύψος των δαπανών και ο στόχος

Ο Έλον Μασκ έχει επενδύσει περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια στον τρέχοντα προεκλογικό κύκλο, ο οποίος ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2025. Από αυτό το ποσό, τουλάχιστον 276 εκατομμύρια δολάρια έχουν δοθεί σε οργανώσεις των Ρεπουμπλικανών και στο δικό του super PAC από τον Ιούλιο και μετά.

Σκοπός των δαπανών είναι η ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών, ώστε να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, παρά τη βελτίωση των πιθανοτήτων των Δημοκρατικών να αναλάβουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Οι πολιτικές δαπάνες του Μασκ επιβεβαιώθηκαν από εκπρόσωπο Τύπου της επιτροπής πολιτικής δράσης America PAC.

Οι οργανώσεις που έλαβαν χρηματοδότηση

Από το συνολικό ποσό, 158 εκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν στο Senate Leadership Fund, μια επιτροπή που συστάθηκε με στόχο την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία. Η συγκεκριμένη επιτροπή συνδέεται με τον ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τζον Θουν, Ρεπουμπλικανό από τη Νότια Ντακότα.

Επιπλέον, 20 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στο Congressional Leadership Fund, την επιτροπή πολιτικής δράσης που έχει συγκροτηθεί για τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυτή η επιτροπή συνδέεται με τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικανό από τη Λουιζιάνα.

Στήριξη σε συγκεκριμένες εκλογικές μάχες και πολιτείες

Ένα ποσό 76 εκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε στην επιτροπή πολιτικής δράσης του ίδιου του Έλον Μασκ, την America PAC. Η επιτροπή αυτή προσφέρει βοήθεια σε υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε επτά πολιτείες, όπου οι υποψήφιοι δίνουν αμφίρροπη μάχη για την επικράτηση, καθώς και σε περισσότερες από τριάντα αναμετρήσεις για τη Βουλή.

Ακόμη, 10 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στη Lone Star Liberty PAC, η οποία στηρίζει την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού γενικού εισαγγελέα του Τέξας, Κεν Πάξτον, για τη Γερουσία των ΗΠΑ. Στο Τέξας, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Πάξτον να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

Άλλες δωρεές και οι κίνδυνοι για τον Μασκ

Ποσό 10 εκατομμυρίων δολαρίων διατέθηκε στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Κυβερνητών (Republican Governors Association), ενώ 2 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν σε άλλη επιτροπή, το όνομα της οποίας δεν αναφέρεται πλήρως στις πηγές. Ο Έλον Μασκ έχει επίσης κάνει δωρεές σε ομάδες που δεν αποκαλύπτουν τους χορηγούς τους, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο Τύπου του America PAC.

Για τον Έλον Μασκ, πολλά διακυβεύονται με την έκβαση των εκλογών. Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν ζητήσει τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις κρατικές συμβάσεις της διαστημικής εταιρείας SpaceX, της οποίας είναι διευθύνων σύμβουλος. Παράλληλα, ζητούν έρευνες και για το έργο του ως επικεφαλής του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis