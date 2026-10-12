Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απαντά στις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς για διαφθορά

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, απάντησε μέσω επίσημης ανακοίνωσης των δικηγόρων της στις καταγγελίες που έχει διατυπώσει εναντίον της ο επιχειρηματίας Έρικ Ντίτερς. Οι καταγγελίες αυτές παρουσιάστηκαν από τη Wall Street Journal. Οι νομικοί εκπρόσωποι της Γκιλφόιλ απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση αποτελεί στην πραγματικότητα μια οικονομική διαφορά.

Η απάντηση της πρέσβεως και οι ισχυρισμοί για οφειλές

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δικηγόροι της, Τζέσι Μπίναλ και Ντέιβιντ Σβαρτς, αναφέρεται ότι ο Έρικ Ντίτερς φέρεται να οφείλει στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ περίπου 150.000 δολάρια. Το ποσό αυτό αφορά ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που η Γκιλφόιλ του παρείχε κατά τη διάρκεια του 2024 και στις αρχές του 2025. Οι νομικοί εκπρόσωποι τονίζουν ότι οι υπηρεσίες αυτές παρασχέθηκαν πολύ πριν από τον διορισμό της κυρίας Γκιλφόιλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο Ντίτερς επιχείρησε να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως υπόθεση διαφθοράς. Αυτή η ενέργεια περιελάμβανε δημόσιες επιθέσεις όχι μόνο εναντίον της Γκιλφόιλ, αλλά και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησής του.

Οι εκδηλώσεις «Freedom Fest» και οι πολιτικές φιλοδοξίες

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Έρικ Ντίτερς είχε προσλάβει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να συμμετάσχει ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις με την ονομασία «Freedom Fest». Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώθηκαν στην πολιτεία του Κεντάκι. Σκοπός του Ντίτερς, μέσω αυτών των εκδηλώσεων, ήταν να ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του, ενόψει των πολιτικών του φιλοδοξιών.

Οι φιλοδοξίες του Ντίτερς αφορούσαν τη διεκδίκηση της θέσης του κυβερνήτη της πολιτείας, καθώς και την εκλογή του στο Κογκρέσο. Η συμμετοχή της Γκιλφόιλ στις εκδηλώσεις αυτές εντασσόταν στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να προωθήσει την πολιτική του σταδιοδρομία.

Η γραπτή συμφωνία και οι ανεξόφλητες υπηρεσίες

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρουν ότι στις 20 Μαΐου 2024, υπογράφηκε γραπτή συμφωνία με μια εταιρεία που είχε αναλάβει τις κρατήσεις και την είσπραξη των αμοιβών της. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε την καταβολή συνολικού ποσού 200.000 δολαρίων, με προθεσμία εξόφλησης έως τις 31 Μαΐου 2024.

Παράλληλα με τις ομιλίες, συμφωνήθηκαν και επιπλέον εμφανίσεις, καθώς και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδοτήσεων. Η Γκιλφόιλ φέρεται να παρείχε όλες αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες, όπως υποστηρίζεται από τους δικηγόρους της.

Οι αποσπασματικές πληρωμές και οι δικαιολογίες

Οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ υποστηρίζουν ότι ο Έρικ Ντίτερς δεν τήρησε τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προέκυπταν από τη συμφωνία. Αντί για την πλήρη εξόφληση, πραγματοποίησε αποσπασματικές πληρωμές επί σειρά μηνών, επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες για την καθυστέρηση στην καταβολή των οφειλομένων.

Στην ανακοίνωση γίνεται μάλιστα αναφορά σε γραπτά μηνύματα του Ντίτερς, στα οποία φέρεται να απέδιδε την αδυναμία πληρωμής στον επιχειρηματικό του συνεργάτη και στους δικηγόρους του. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο χωρίς ρευστότητα», αναδεικνύοντας την οικονομική του κατάσταση.

Το ανεξόφλητο ποσό και η απόρριψη των ισχυρισμών

Κατά τους δικηγόρους της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που δόθηκαν στον Έρικ Ντίτερς για την εξόφληση των οφειλών του, περίπου 150.000 δολάρια παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξόφλητα. Αυτό το ποσό αποτελεί το επίκεντρο της οικονομικής διαφοράς που έχει προκύψει μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανακοίνωση στην κατηγορηματική απόρριψη των ισχυρισμών περί ανταλλάγματος ή αθέμιτης συναλλαγής. Οι νομικοί εκπρόσωποι της πρέσβεως υπογραμμίζουν ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά μια συμβατική οικονομική διαφορά και όχι πράξεις διαφθοράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki