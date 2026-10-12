Νέο κόμμα στα σκαριά από Αυγερινό και πρώην στελέχη της Καρυστιανού – Ζητούν την απομάκρυνση Γκιλφόιλ

Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζητούν 37 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Αυτά τα πρόσωπα είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η παρέμβασή τους αποτελεί την πρώτη κοινή δημόσια κίνηση με σαφές πολιτικό και θεσμικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα εμφανίζονται να συντονίζουν τις κινήσεις τους για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα.

Κινήσεις για νέο πολιτικό φορέα

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και άλλα πρόσωπα, τα οποία είχαν αρχικά συμμετάσχει, με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής, στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, συντονίζουν πλέον τις κινήσεις τους. Αυτά τα άτομα είχαν απομακρυνθεί από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και τώρα επιχειρούν να διαμορφώσουν μια νέα πολιτική παρουσία, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην πολιτική τους δράση.

Η πρωτοβουλία τους εκδηλώνεται με αφορμή την υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία αποτελεί το έναυσμα για την πρώτη τους κοινή δημόσια παρέμβαση. Η κίνηση αυτή έχει σαφές πολιτικό και θεσμικό περιεχόμενο, θέτοντας συγκεκριμένα αιτήματα προς την ελληνική κυβέρνηση και αναδεικνύοντας την πρόθεσή τους για ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Αίτημα για την απομάκρυνση της πρέσβειρας των ΗΠΑ

Οι 37 υπογράφοντες ζητούν από την Αθήνα να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία προς την Ουάσιγκτον, με στόχο την αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η παρέμβασή τους φέρει τον τίτλο «Παρέμβαση Ελλήνων πολιτών για τη θεσμική αξιοπρέπεια της χώρας» και καλεί την κυβέρνηση να ενεργήσει άμεσα για την προστασία της θεσμικής αξιοπρέπειας της χώρας.

Στο πλαίσιο των αιτημάτων τους, οι υπογράφοντες δεν αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο κήρυξης της Αμερικανίδας πρέσβειρας ως persona non grata, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν. Αυτή η πρόταση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν το ζήτημα και τη βούλησή τους να εξαντλήσουν όλα τα διπλωματικά μέσα.

Οι υπογράφοντες την παρέμβαση

Μεταξύ των 37 προσώπων που συνυπογράφουν την παρέμβαση, εκτός από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, βρίσκονται και άλλα γνωστά ονόματα από διάφορους χώρους. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται ο ειδικός δικαστικός πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου και η τραγουδοποιός Αφροδίτη Μάνου, προσδίδοντας στην παρέμβαση ένα ευρύ φάσμα εκπροσώπησης.

Επίσης, στην ομάδα των υπογραφόντων συμμετέχουν ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Μητραλέξης και ο υποστράτηγος ε.α. Αθανάσιος Τσουγανάτος. Όλοι τους καλούν την κυβέρνηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναδεικνύοντας την κοινή τους στάση απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Επιχειρήματα και προτεινόμενες ενέργειες

Οι υπογράφοντες επικαλούνται σειρά δημοσιευμάτων του διεθνούς Τύπου σχετικά με τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά της πρέσβειρας των ΗΠΑ. Υποστηρίζουν ότι η συνέχιση της θητείας της δεν εξυπηρετεί πλέον τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς οι συσσωρευμένες εξελίξεις και τα σκάνδαλα δημιουργούν ένα δυσμενές κλίμα.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην παρέμβασή τους, «Υπό το βάρος των συσσωρευμένων σκανδάλων και εξελίξεων, αποτελεί μονόδρομο η ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα». Ζητούν, σε πρώτη φάση, από την ελληνική κυβέρνηση να επιδιώξει τη συναινετική αποχώρησή της, μέσω διακριτικών διπλωματικών οδών.

Το ενδεχόμενο της persona non grata

Οι 37 πολίτες προτείνουν μια διαδικασία «χωρίς δημοσιότητα», με στόχο τη «συναινετική, ομαλή, διακριτική και αξιοπρεπή αντικατάσταση της πρέσβειρας». Σημειώνουν εμφατικά ότι «Επείγει να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση διπλωματική πρωτοβουλία προς την αμερικανική κυβέρνηση», τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες ενέργειες από την πλευρά της Αθήνας.

Ωστόσο, η πρότασή τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη διπλωματική οδό. Σε περίπτωση που η προσέγγιση αυτή δεν αποδώσει, καλούν την Αθήνα να εξετάσει την ενεργοποίηση του άρθρου 9 της Σύμβασης της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων. Τονίζουν πως «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να είναι έτοιμη να ασκήσει το κυριαρχικό δικαίωμα που της παρέχει το άρθρο 9 της Σύμβασης της Βιέννης», φτάνοντας μέχρι την πρόταση να κηρυχθεί η Αμερικανίδα πρέσβειρα persona non grata, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και της θεσμικής αξιοπρέπειας.

Με πληροφορίες από: Newsit