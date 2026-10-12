Η υπουργός Εργασίας της Γερμανίας παραιτήθηκε εν μέσω κλυδωνισμών στον κυβερνητικό συνασπισμό

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας, Μπέρμπελ Μπας, υπέβαλε την παραίτησή της, προκαλώντας κλυδωνισμούς στον κυβερνητικό συνασπισμό του Βερολίνου. Η συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, αλλά και εντεινόμενες «προσωπικές επιθέσεις» που, όπως υποστήριξε, δεχόταν από στελέχη των συγκυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU). Η εξέλιξη αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο τις εσωτερικές εντάσεις εντός της κυβέρνησης συνεργασίας.

Οι λόγοι της παραίτησης και οι καταγγελίες

Η Μπέρμπελ Μπας, η οποία κατείχε τη θέση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανέφερε ως βασικό λόγο για την αποχώρησή της προσωπικούς λόγους, μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Αυτή η προσωπική τραγωδία αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα στην απόφασή της να αποχωρήσει από τα κυβερνητικά της καθήκοντα.

Ταυτόχρονα, η πρώην υπουργός κατήγγειλε δημόσια τις «προσωπικές επιθέσεις» που δέχεται, όπως δήλωσε, από στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών. Αυτές οι επιθέσεις, οι οποίες φέρεται να εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα, προστέθηκαν στους προσωπικούς λόγους, οδηγώντας στην τελική της απόφαση να παραιτηθεί από την κυβέρνηση.

Αντιδράσεις από τον κυβερνητικό συνασπισμό

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για νέα κρίση στη συγκυβέρνηση του Βερολίνου, δηλώνοντας ότι «για τον κυβερνητικό συνασπισμό δεν αλλάζει φυσικά τίποτα απολύτως». Ο Γερμανός υπουργός υπογράμμισε ότι η συμμαχία Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών διαθέτει εντολή τετραετίας και τόνισε την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρώπη.

Ο κ. Βάντεφουλ εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του προς τη Μπέρμπελ Μπας, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν ιδιαίτερα αξιόλογο άνθρωπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απουσία της πρώην υπουργού θα γίνει αισθητή στην κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η θέση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι κατανοεί πλήρως την απόφαση της υπουργού να παραιτηθεί. Ο κ. Μερτς αναφέρθηκε ειδικότερα στην προσωπική τραγωδία που βίωσε η Μπέρμπελ Μπας με τον θάνατο της θετής κόρης της, αναγνωρίζοντας το βάρος της κατάστασης.

Παράλληλα, ο καγκελάριος παραδέχθηκε την ύπαρξη πολιτικών διαφωνιών με την Μπέρμπελ Μπας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτές οι διαφωνίες αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα πολιτικής ουσίας και ποτέ δεν έλαβαν τη μορφή προσωπικών αντιπαραθέσεων. Ο κ. Μερτς ανέφερε επίσης ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες είχε ζητήσει από τα στελέχη της CDU να επιδείξουν ιδιαίτερη διακριτικότητα, σεβασμό και ανθρώπινη ευαισθησία απέναντι στην υπουργό.

Οι πολιτικές διαφωνίες και οι κατηγορίες

Τους τελευταίους μήνες, στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών είχαν κατηγορήσει επανειλημμένα την απερχόμενη υπουργό. Οι κατηγορίες αφορούσαν την καθυστέρηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό σύστημα και την αγορά εργασίας. Επιπλέον, της καταλογιζόταν καθυστέρηση στην κατάθεση προσχεδίων νόμου, τα οποία είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του κυβερνητικού συνασπισμού.

Χριστιανοδημοκράτες πολιτικοί είχαν ζητήσει δημόσια την άμεση κατάθεση νομοσχεδίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο βουλευτής Στέφαν Νάκε, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας για ζητήματα εργαζομένων στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης CDU-CSU στη γερμανική Βουλή. Ο κ. Νάκε παρουσίαζε την υπουργό ως τη βασική υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις στις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, θέτοντας το θέμα στο επίκεντρο της κριτικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki