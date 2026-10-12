Αλέξης Τσίπρας: «Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, όχι ο Ανδρουλάκης»

Σαφές μήνυμα προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θεωρεί αντίπαλό του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην εκπομπή «Αντιθέσεις» στην ΚΡΗΤΗ TV, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) τόνισε ότι οι προοδευτικές δυνάμες, αν και ανταγωνιστικές μεταξύ τους, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη ως τον βασικό πολιτικό αντίπαλο. Όπως υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός, απαιτείται συνεννόηση για τη δημιουργία προοδευτικής κυβέρνησης.

Ο βασικός πολιτικός αντίπαλος

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε με σαφήνεια ότι ο βασικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης». Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρόλο που οι προοδευτικές δυνάμεις είναι ανταγωνιστικές, δεν θα πρέπει να αναπαράγεται η λογική ότι είναι οι βασικοί αντίπαλοι μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., η χώρα χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση, για την οποία απαιτείται ένα πεδίο προγραμματικής συνεννόησης μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή η συνεννόηση κρίνεται απαραίτητη, παρά τον υφιστάμενο ανταγωνισμό και τις «τζαρτζαρίσματα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι προϋποθέσεις για προοδευτική κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι για να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να καταφέρει να έρθει πρώτη στις εκλογές, με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Σημείωσε ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη με βάση τις μετρήσεις και πρέπει να γίνει πρώτη.

Η δεύτερη προϋπόθεση, όπως εξήγησε, αφορά τη δυνατότητα προγραμματικής συνεννόησης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Ο κ. Τσίπρας τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και της εύρεσης κοινών τόπων, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει τον σχηματισμό μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.

Η σχέση με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη

Αναφερόμενος στη σχέση με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι ο μεταξύ τους ανταγωνισμός δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε καθημερινή πολιτική σύγκρουση. «Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ερωτηθείς από τον Γιώργο Σαχίνη, απάντησε: «Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί».

Οι τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ

Σχολιάζοντας την εικόνα που υπάρχει στην κοινή γνώμη για τη σύγκρουση μεταξύ ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι δεν απαντά στις προκλήσεις και δεν επιτίθεται στις άλλες προοδευτικές δυνάμες. Αντίθετα, σημείωσε ότι καθημερινά «οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.». Επίσης, πρόσθεσε ότι δεν έχει βγει να καταγγείλει ή να κάνει επιθέσεις ή να βγάλει ανακοινώσεις εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν επιτέθηκε ποτέ σε κανέναν με σκοπό να «τους ξεκληρίσει» ή να «τους διαλύσει». Η στάση του, όπως δήλωσε, είναι να μην ασχολείται καθημερινά με εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά να επικεντρώνεται σε μια εποικοδομητική αντιπολίτευση.

Σεβασμός στις προοδευτικές δυνάμεις

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τον σεβασμό του προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του». Τόνισε ότι σέβεται την αυτονομία τους και τη δυνατότητά τους να υπάρχουν, θεωρώντας τις χρήσιμες για το πολιτικό σκηνικό.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υπογράμμισε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να επικεντρώνεται στο πώς θα παράγουν καλύτερη πολιτική για να πείσουν τους πολίτες και πώς θα αντιπολιτευτούν αποτελεσματικότερα τη Νέα Δημοκρατία. «Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos