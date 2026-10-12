Απορρίφθηκε ως αβάσιμη η προσφυγή του Γιώργου Οικονόμου για τον δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημέρωσε επίσημα για την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει η παράταξη του Γιώργου Οικονόμου. Η προσφυγή κρίθηκε «αβάσιμη» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία εξέτασε το σύνολο του υλικού που της υποβλήθηκε. Η απόφαση αυτή αφορά την ακύρωση μιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παράταση σύμβασης εκμίσθωσης διαφημιστικών μέσων.

Η απόρριψη της προσφυγής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με την από 6ης Οκτωβρίου 2026 απόφασή της, απέρριψε την προσφυγή του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή», Γιώργου Οικονόμου. Η προσφυγή χαρακτηρίστηκε ως «αβάσιμη και κατά συνέπεια απορριπτέα» μετά την αξιολόγηση όλων των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της διοικητικής αρχής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχώρησε στην απόρριψη κάθε ενός από τους ισχυρισμούς που είχε προβάλει ο κ. Οικονόμου. Αυτό σημαίνει ότι οι κατηγορίες του δεν βρήκαν έρεισμα στα εξεταζόμενα δεδομένα, οδηγώντας στην πλήρη απόρριψη του αιτήματός του για ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κατηγορίες κατά της δημοτικής αρχής

Ο Γιώργος Οικονόμου, ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή», είχε διατυπώσει σοβαρές κατηγορίες εναντίον της δημοτικής αρχής. Συγκεκριμένα, είχε κάνει λόγο για «ύποπτες συναλλαγές», υποστήριξε ότι υπήρχε «ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας» και αναφέρθηκε σε «εξωφρενικές και ζημιογόνες συμβάσεις».

Οι παραπάνω κατηγορίες διατυπώθηκαν με αφορμή μια συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορούσε την παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης διαφημιστικών μέσων. Ο κ. Οικονόμου, θεωρώντας ότι παραβιάζεται η νομιμότητα, προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ζητώντας την ακύρωση αυτής της απόφασης.

Η αντίδραση του δήμου και η «ξεχασμένη» ενημέρωση

Μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προέβη σε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους πολίτες. Στην ανακοίνωσή του, ο δήμος σημείωσε ότι ο κ. Οικονόμου «ξέχασε» να ενημερώσει για την εξέλιξη της προσφυγής του, δηλαδή την απόρριψή της.

Ο δήμος σχολίασε επίσης το ύφος της αντιπολίτευσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μπορεί οι αντιπολιτευτικές κραυγές και η εκτόξευση αστήρικτων κατηγοριών να δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά η αλήθεια στο τέλος επικρατεί». Με αυτή τη δήλωση, η δημοτική αρχή υπογράμμισε την πεποίθησή της ότι η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των ενεργειών της, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ως αβάσιμες.

Το δικαίωμα της κριτικής και οι προοπτικές της πόλης

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αναγνωρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα της αντιπολίτευσης να ασκεί κριτική στις πράξεις και παραλείψεις κάθε δημοτικής αρχής. Επιπλέον, δηλώνει ότι είναι δικαίωμα της αντιπολίτευσης να προσφεύγει στις αρμόδιες αρχές, όταν θεωρεί ότι παραβιάζεται η νομιμότητα.

Ωστόσο, ο δήμος έθεσε ένα όριο στην άσκηση αυτού του δικαιώματος, τονίζοντας ότι «όταν όμως ασκεί το δικαίωμα αυτό καταχρηστικά και με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, τότε δεν πλήττει τη δημοτική αρχή αλλά τις ίδιες της προοπτικές της πόλης». Με αυτή τη θέση, ο δήμος υπογραμμίζει την ανάγκη για υπεύθυνη αντιπολίτευση που δεν υπονομεύει το συμφέρον της πόλης.

Δέσμευση για έργο εντός νομιμότητας

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε όσα ενώνουν, με στόχο το καλό της Αγίας Παρασκευής και των συμπολιτών της. Η δημοτική αρχή δηλώνει ότι θα παράγει ουσιαστικό έργο, το οποίο, όπως τονίζει, κινείται πάντοτε αυστηρά στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με μια σαφή διαβεβαίωση προς τον κ. Οικονόμου και οποιονδήποτε άλλον, ότι οι ενέργειες της δημοτικής αρχής είναι πάντα σύμφωνες με τους νόμους. Με αυτόν τον τρόπο, ο δήμος επιδιώκει να διαλύσει τυχόν αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας στην προσφορά έργου για την πόλη.

Με πληροφορίες από: Reader