Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οροπέδιο Λασιθίου για αυτοψία στις καταστροφές και ενημέρωση για τον ΒΟΑΚ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποίησε αυτοψία στο Οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο επλήγη σοβαρά κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη, με κύριο άξονα των συναντήσεων και επαφών του τις καταστροφές που έχουν καταγραφεί, τα ζητήματα υποδομών, καθώς και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην Κρήτη

Κατά την παρουσία του στο Οροπέδιο Λασιθίου, ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συναντήσει παραγωγούς, των οποίων οι περιουσίες στον κάμπο βυθίστηκαν μέσα στο νερό. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της ανάδειξης μιας άλλης όψης της Κρήτης, πέρα από αυτή που συχνά προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δήλωσε πως «ήρθαμε εδώ για να αναδείξουμε επιπλέον ότι η Κρήτη δεν είναι μονάχα ο φραπές και ο χασάπης που μας δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει μόνο αυτή η Κρήτη». Πρόσθεσε δε ότι «η πλειοψηφία των ανθρώπων της Κρήτης είναι έντιμοι άνθρωποι και ζουν από το μόχθο τους και παράγουν».

Επαφές με αγρότες και ζήτημα αποζημιώσεων

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, Μανώλης Πατεράκης, μαζί με άλλους παραγωγούς, ενημέρωσαν τον Αλέξη Τσίπρα για την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους. Εξήγησαν πως το ύψος των αποζημιώσεων πρέπει να είναι επαρκές ώστε να καλύπτει και τα υψηλά κόστη παραγωγής.

Ο κ. Πατεράκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «για εμάς είναι πολύ σημαντικό να αποζημιωθούμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις υποχρεώσεις μας». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σημείωσε ότι το ζητούμενο είναι η άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια, προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάγκη για έκτακτη ενίσχυση και ειδικές προβλέψεις σχετικά με ελαφρύνσεις, όπως προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Δηλώσεις για την παραγωγή και την «Κρήτη των δύο ταχυτήτων»

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του, αναφέρθηκε στα συχνά φαινόμενα καταστροφών, επισημαίνοντας ότι η παραγωγή έχει μείνει απροστάτευτη. Δήλωσε ότι «αυτά τα φαινόμενα, είναι φαινόμενα που τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να συμβαίνουν και έχουμε αφήσει απροστάτευτη την παραγωγή κάτι το οποίο σπανίζει στις μέρες μας».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπογράμμισε ότι «αυτή η χώρα εάν έχει δύο μεγάλα προβλήματα, το ένα είναι το δημογραφικό και το άλλο είναι η παραγωγή, ότι δεν παράγει». Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ύπαρξη μιας «Κρήτης των δύο ταχυτήτων», όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Ενημέρωση για τον ΒΟΑΚ και τα τροχαία εγκλήματα

Πριν την επίσκεψή του στο Οροπέδιο Λασιθίου, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ ενημερώθηκε για την κατάσταση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Είχε συνάντηση με εκπρόσωπο του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα», ο οποίος τον ενημέρωσε για τις συνθήκες του δρόμου.

Μέλη του Συλλόγου χαρακτήρισαν τον ΒΟΑΚ ως «έναν από τους πιο αιματοβαμμένους δρόμους της Ευρώπης» και ζήτησαν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων. Αναφέρθηκαν επίσης στην ανάγκη πρόληψης, καθώς και στο αίσθημα ατιμωρησίας που βιώνουν οι συγγενείς των θυμάτων. Σύμφωνα με τα μέλη του Συλλόγου, δεκάδες ανθρώπινες ζωές χάνονται κάθε χρόνο στο νησί, ενώ σχολίασαν ότι, παρά τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις τους για συγκεκριμένα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki