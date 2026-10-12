Νίκος Παππάς: «Προκαλεί αρνητική εντύπωση ότι ο Τσίπρας έδωσε συγχωροχάρτι σε όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν»

Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, άσκησε ευθεία κριτική στην κυβέρνηση για τους οικονομικούς της ισχυρισμούς, καθώς και στον πρώην πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, για τη στάση του απέναντι στους βουλευτές που αποχώρησαν. Μιλώντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον «Αθήνα 984», ο κ. Παππάς αμφισβήτησε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί ανάγκης ευρωπαϊκής άδειας για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, χαρακτηρίζοντάς τους «απολύτως ψευδείς». Παράλληλα, εξέφρασε την αρνητική του εντύπωση για την προσέγγιση του Αλέξη Τσίπρα προς τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές.

Οικονομικές αμφισβητήσεις και δημοσιονομικός χώρος

Ο Νίκος Παππάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έλεγε ψέματα για τον δημοσιονομικό χώρο», υπογραμμίζοντας ότι το πλεόνασμα είχε φτάσει τα 9,6 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το ποσό αυτό ενδέχεται να διαμορφωθεί εκ νέου στα 11 με 12 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Επιπλέον, ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αμφισβήτησε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς σχετικά με την αναγκαιότητα ευρωπαϊκής άδειας για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι απολύτως ψευδές», προσθέτοντας ότι δώδεκα χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχες μειώσεις.

Κριτική για τις επιδοτήσεις και την ευρωπαϊκή εξαίρεση

Ο κ. Παππάς σχολίασε επίσης την ευρωπαϊκή εξαίρεση, για την οποία, όπως είπε, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Διευκρίνισε ότι η εξαίρεση αυτή αφορά επιδοτήσεις σε εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μόνες τους επενδύσεις. Τόνισε δε ότι αυτή η εξαίρεση δεν αποτελεί «ελληνική αποκλειστικότητα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει «μεγίστη πιθανότητα την ίδια εξαίρεση να παίρνει και η Ιταλία σήμερα». Κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει «τα ψέματα» και επέμεινε στην κριτική του ότι η κυβέρνηση επιμένει «στην ίδια λάθος τακτική επιδότησης του ακριβού καυσίμου».

Προτάσεις για τα οικονομικά προγράμματα και τη 13η σύνταξη

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Νίκος Παππάς απηύθυνε κάλεσμα προς το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να επανεξετάσουν τα οικονομικά τους προγράμματα. Όπως ανέφερε, τα προγράμματα αυτά «εγκλωβίστηκαν στο κυβερνητικό όριο των 2,2 δισ. ευρώ».

Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζήτησε επιπλέον «συντονισμένη προοδευτική πίεση» και την επαναφορά της συζήτησης για την καθιέρωση της 13ης σύνταξης, θέτοντας το ζήτημα ξανά στην πολιτική ατζέντα.

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Παππάς στους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Άσκησε ευθεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας: «Ο Αλέξης δυστυχώς δεν τους είπε να παραιτηθούν».

Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως κάτι που «προκαλεί αρνητική εντύπωση», καθώς ο Αλέξης Τσίπρας «τους έδωσε συγχωροχάρτι για το τρίμηνο που μας πέρασε», δεδομένου ότι οι περισσότεροι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τις 15 Ιουλίου. Πρόσθεσε δε ότι τους έδωσε «και αβάντζο άλλο ένα πεντάμηνο», αναφερόμενος στην περίοδο έως τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παππά, αυτή η στάση σημαίνει ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα να καθίσετε εκεί που είστε και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι με λιγότερους βουλευτές από αυτούς που δικαιούται στη μάχη για τον προϋπολογισμό, στη μάχη που θα γίνει στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τους servicers». Κατέληξε στην κριτική του λέγοντας: «Δεν είναι έτσι, εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες από τον Αλέξη».

Αποτίμηση του φεστιβάλ της «Αυγής» και του «Στο Κόκκινο»

Ο Νίκος Παππάς αποτίμησε θετικά το διήμερο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «Στο Κόκκινο». Ανέδειξε τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στις εκδηλώσεις, καθώς και τις προγραμματικές συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν σε θέματα όπως η στέγη και το κράτος δικαίου.

Τέλος, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε «ένα πάρα πολύ σημαντικό παρών», παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, «κάποιοι τον είχαν για ξεγραμμένο», υπογραμμίζοντας τη δυναμική του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki