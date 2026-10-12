Πεσκόφ: Η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός «την ημέρα των εκλογών» στην Ουκρανία

Η Ρωσία ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια εκτεταμένη εκεχειρία, δηλώνοντας ότι θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα, ειδικά την ημέρα διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία επιδιώκει μια συνολική και μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία αντί για μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών.

Το αίτημα του Ζελένσκι για 60ήμερη εκεχειρία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διατυπώσει ένα σαφές αίτημα για εκεχειρία διάρκειας «60 ημερών», με στόχο να καταστεί εφικτή η διοργάνωση προεδρικών εκλογών στη χώρα του. Το αίτημα αυτό εκφράστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του κ. Ζελένσκι στην εκπομπή "This Week" του αμερικανικού δικτύου ABC, όπου παρουσίασε την πρότασή του για την επίτευξη αυτής της προϋπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο, δηλώνοντας: «Σας παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης πυρός, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την επιθυμία του Κιέβου να προχωρήσει σε εκλογική διαδικασία, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας.

Η απάντηση του Κρεμλίνου και η πρόταση για μία ημέρα

Απαντώντας στο αίτημα του Ουκρανού προέδρου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα. Η συγκεκριμένη αυτή εκεχειρία θα αφορά αποκλειστικά την ημέρα διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, εάν και εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν.

Ο κ. Πεσκόφ διευκρίνισε τη θέση της Ρωσίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εάν το Κίεβο θέλει πραγματικά να διοργανώσει εκλογές, τότε ο Ρώσος πρόεδρος ο ανώτατος διοικητής, είναι έτοιμος να δώσει εντολή να μην χτυπηθεί η Ουκρανία την ημέρα των εκλογών, συγκεκριμένα την ημέρα των εκλογών». Με αυτή τη δήλωση, το Κρεμλίνο έθεσε τους δικούς του όρους αναφορικά με μια πιθανή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων για εκλογικούς λόγους.

Επιθυμία για μακροπρόθεσμη ειρήνη

Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα για μια προσωρινή εκεχειρία 60 ημερών, όπως αυτή που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές. Αντ' αυτού, η ρωσική πλευρά εξέφρασε την ξεκάθαρη επιθυμία της για μια συνολική και μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα επιλύσει οριστικά τη σύγκρουση.

Ο κ. Πεσκόφ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη ειρήνη και όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Πρόσθεσε ότι «Στο Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν και αξιωματούχοι σε άλλα επίπεδα έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν θέλουμε εκεχειρία. Θέλουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την επιτύχουμε». Αυτή η θέση υποδηλώνει την προτίμηση της Μόσχας για μια οριστική διευθέτηση παρά για προσωρινές αναστολές των εχθροπραξιών.

Το ζήτημα των ουκρανικών εκλογών και η νομιμότητα

Η Ρωσία ασκεί εδώ και καιρό πιέσεις στην Ουκρανία για τη διεξαγωγή εκλογών. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η αποτυχία της Ουκρανίας να πραγματοποιήσει εκλογές καθιστά τον κ. Ζελένσκι μη νόμιμο ηγέτη, αμφισβητώντας έτσι την εξουσία του.

Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ουκρανικό δίκαιο, η διεξαγωγή εκλογών απαγορεύεται ρητά σε καιρό πολέμου. Αυτή η νομική πρόβλεψη δημιουργεί ένα εμπόδιο στην υλοποίηση των ρωσικών αιτημάτων και των προθέσεων του Κιέβου για εκλογές, ακόμη και με την προϋπόθεση μιας εκεχειρίας.

Επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχειρία

Παράλληλα με τις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός, το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στις διπλωματικές προσπάθειες.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν μια τέτοια εκεχειρία θα αφορά αποκλειστικά τα διυλιστήρια πετρελαίου. Πρόσθεσε ότι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εξελίξεις και το εύρος αυτής της ενεργειακής εκεχειρίας θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω, όταν υπάρξουν νεότερα στοιχεία για το θέμα.

Με πληροφορίες από: News.gr