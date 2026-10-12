Μαρινάκης: Στο 30-31% η Νέα Δημοκρατία, στόχος η αυτοδυναμία για σταθερή κυβέρνηση

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε εκτενώς στους εκλογικούς στόχους της Νέας Δημοκρατίας και τις τρέχουσες δημοσκοπικές τάσεις. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο στόχος για μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι απολύτως ρεαλιστικός, δεδομένων των σημερινών δεδομένων. Επιπλέον, σχολίασε την πρόσφατη απάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφορικά με ένα υποθετικό εκλογικό αποτέλεσμα 25%.

Δημοσκοπικά δεδομένα και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις τοποθετούν τη Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 30% και 31%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι λογικό και ρεαλιστικό για ένα κόμμα που βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα να θέτει ως στόχο την επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι είναι πολύ πιο λογικό και πιθανό ένα κόμμα που βρίσκεται στο 30-31% να θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει 5 με 7 μονάδες παραπάνω, εφόσον πείσει τους πολίτες τόσο με τον απολογισμό του έργου του όσο και με το πρόγραμμά του. Αυτός ο στόχος, όπως ανέφερε, έχει αναλυθεί και παραμένει σταθερός, έχοντας παρουσιαστεί και από τον πρωθυπουργό σε προηγούμενη συνέντευξή του. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας ως δύσκολο, αλλά απολύτως εφικτό, απαιτώντας πολλή δουλειά.

Η σημασία της σταθερότητας και οι προκλήσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι αλαζονικός ούτε αυτοσκοπός. Αντιθέτως, τον χαρακτήρισε ως τον μοναδικό ρεαλιστικό στόχο για να διασφαλιστεί η συνέχεια μιας σταθερής κυβέρνησης στη χώρα. Κατά την άποψη του κ. Μαρινάκη, μια τέτοια κυβέρνηση είναι απαραίτητη για να οδηγήσει τον τόπο μπροστά.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, κάνοντας λόγο για «πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, πολλών κρίσεων, πολέμων και μεγάλων προβλημάτων που ακόμα υπάρχουν και στην Ελλάδα». Σε αυτό το πλαίσιο, η σταθερότητα θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, αν και η τελική απόφαση για την κατάταξη των κομμάτων ανήκει στους πολίτες.

Η απάντηση του πρωθυπουργού για το 25%

Σχετικά με την ερώτηση για ενδεχόμενες εξελίξεις εάν η Νέα Δημοκρατία λάβει 25% στις εκλογές, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η απάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν ειλικρινής και είχε ως στόχο να κλείσει το θέμα, όχι να το ανοίξει. Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για ένα τέτοιο υποθετικό αποτέλεσμα και απάντησε με ειλικρίνεια, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει πως δεν είναι «κολλημένος με την καρέκλα», υπονοώντας ότι κάποιος άλλος, ακόμα και με χαμηλότερο ποσοστό, θα μπορούσε να είχε διαφορετική στάση. Ωστόσο, επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται στο 25%, αλλά δημοσκοπικά «είναι παραπάνω», περίπου στο 30-31%.

Σύγκριση με τους στόχους άλλων κομμάτων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι «είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε για έναν μη ρεαλιστικό στόχο». Έκανε λόγο για άλλα κόμματα στη χώρα που θεωρούν ότι μπορούν να αναδειχθούν πρώτα, παρόλο που βρίσκονται στην τρίτη θέση με πολλές μονάδες διαφορά από την πρώτη.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε εκείνους που θεωρούν τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας υπερβολικό, ενώ οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορούν να μεταπηδήσουν από το 15% στο 25% ή ακόμα και στο 30%, κατακτώντας την πρώτη θέση. Καταλήγοντας, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα να θέτει τους στόχους που επιθυμεί, αλλά ο δικός τους στόχος θεωρείται απολύτως ρεαλιστικός.

Με πληροφορίες από: News.gr