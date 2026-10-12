Ο Αντώνης Σαμαράς καταρτίζει ψηφοδέλτια εν αναμονή ίδρυσης κόμματος

Ενώ το κόμμα Σαμαρά παραμένει εν αναμονή, τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές είναι σχεδόν έτοιμα. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του για τον χρόνο ίδρυσης του νέου κόμματος υπό την ηγεσία του, ενώ συνεχίζεται ένα παιχνίδι αναμονής με τη Νέα Δημοκρατία. Η ΝΔ έχει «παγώσει» την ανακοίνωση νέων υποψηφίων, πλην μεμονωμένων ονομάτων, αναμένοντας το επόμενο βήμα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Παρά την αναμονή, οι επαφές του Μεσσήνιου πολιτικού για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων συνεχίζονται με ένταση σε όλη την Ελλάδα, με στόχο τη συγκρότηση ισχυρών συνδυασμών.

Ο πυρήνας των υποψηφίων και η Πελοπόννησος

Στον πυρήνα των προσώπων που αναμένεται να βγουν μπροστά βρίσκονται πρώην υπουργοί, όπως οι Κώστας Τζαβάρας, Μάριος Σαλμάς και Κώστας Μαρκόπουλος. Μαζί τους συγκαταλέγονται και άλλα γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Θ. Σκορδάς, Άκης Γεροντόπουλος, Χρήστος Ζώης, Αργύρης Ντινόπουλος, Παν. Παναγιωτόπουλος, Μαν. Αγγελάκας, Θ. Φορτσάκης, Αντ. Μπέζας, Ζωή Ρούσσου και Ιωάννα Γκελεστάθη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Πελοπόννησο, η οποία θεωρείται το ορμητήριο του κ. Σαμαρά. Εκεί, τις τελευταίες μέρες, πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες επαφές με πρόσωπα όπως οι Δημ. Σχοινοχωρίτης, Γιώργος Μαγκλάρας και Αποστ. Καλογιάννης. Στη Λακωνία, η υποψηφιότητα της κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου έχει ήδη «κλείσει».

Σημαντικό ρόλο στη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων σε αυτή την κρίσιμη περιφέρεια φέρεται να διαδραματίζει ο πρώην περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει αν ο ίδιος ή η κόρη του, Εύη Τατούλη, θα είναι υποψήφιοι στην Αρκαδία.

Ψηφοδέλτια σε Αχαΐα και Ηλεία

Στην Αχαΐα, μια περιφέρεια όπου η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε να αναδειχθεί πρώτη το 2023 για πρώτη φορά, καταγράφεται πληθώρα υποψηφιοτήτων. Η πιο δυνατή υποψηφιότητα θεωρείται αυτή του επί σειρά ετών προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής, Αντ. Κουνάβη. Άλλα ονόματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, Άγγ. Τσιγκρή, τον γιατρό Νικ. Οικονομόπουλο, την κόρη του πρώην βουλευτή κ. Νταβλούρου, Βίκυ Νταβλούρου, και την κ. Γεωργία Ντάτσικα. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για πιθανή συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του γιου του Νίκου Νικολόπουλου, ο οποίος στηρίζει θερμά το εγχείρημα.

Στην Ηλεία, τον πρώτο λόγο στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων έχει ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος προορίζεται για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για την Ηλεία είναι αυτά του κ. Οδυσσέα Ζώρα και της κ. Χριστίνας Λευκαδίτη Καραγιάννη.

Κινήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία

Στη Βόρεια Ελλάδα, το πιο ηχηρό όνομα που ακούγεται είναι αυτό της Βούλας Πατουλίδου. Μαζί της, εξετάζονται και οι υποψηφιότητες των Ν. Καραγιαννακίδη, Βεν. Καρακωστάνογλου, Δημ. Πανοζάχου, Κώστα Ανεστίδη, Π. Αταμιάν, Ν. Αναστασιάδη, Κώστα Ζιώγα, Μεν. Βλάχβεη, Δημ. Χριστογιάννη, Σταθ. Σαρηγιαννίδη, καθώς και των Αριάνδης Νούκα και Δημ. Μπιδέλη.

Στην Κοζάνη, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την κ. Χρυσούλα Μαρκούση, ενώ στα Γρεβενά οι επαφές γίνονται με τον κ. Δημ. Τσακνάκη. Για τη Φλώρινα, συζητήσεις διεξάγονται με τους κ. Βας. Τσέπα και Παντ. Αργυριάδη. Παράλληλα, μένει να αποφασιστεί αν θα διεκδικήσει μία έδρα ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Ζήσης Τζηκαλάγιας, ή ο γιος του, Άγις Τζηκαλάγιας.

Για το επιτελείο του κ. Σαμαρά, πολύ σημαντική περιφέρεια θεωρείται και η Θεσσαλία, ειδικά μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν τον Daniel.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr