Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και οι πολιτικές εξελίξεις στην ενέργεια και τη Νέα Δημοκρατία

Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να κινηθεί γύρω στο 1,60 ευρώ από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσουν οι πωλήσεις του, με την κυβέρνηση να εξετάζει μέτρα στήριξης για τους καταναλωτές. Οι πρώτες συσκέψεις για τα μέτρα αυτά πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένονται να ληφθούν λίγο πριν την ανακοίνωση. Παράλληλα, η Ευρώπη βρίσκεται σε συζητήσεις για την ενέργεια, με την Ελλάδα να επιδιώκει την κατανόηση του κοινωνικού προβλήματος. Εν τω μεταξύ, το όριο του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πήχη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έχει προκαλέσει εκτενείς συζητήσεις εντός και εκτός του κόμματος.

Τιμές και μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης

Οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσουν στις 15 Οκτωβρίου, με την τιμή του να υπολογίζεται γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση έχει στο τραπέζι της μέτρα στήριξης, τα οποία περιλαμβάνουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει τα 30 με 35 λεπτά. Αυτή η επιδότηση αναμένεται να προέλθει τόσο από το κράτος όσο και από τα διυλιστήρια, με τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις.

Οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια λόγω των δύο πολέμων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση και παρέμβαση. Τα μέτρα στήριξης πρόκειται να ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Σήμερα, έχουν προγραμματιστεί οι πρώτες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με το οικονομικό επιτελείο, όπου θα εξεταστούν τα βασικά σενάρια. Οι τελικές αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν ακόμα και την παραμονή της ανακοίνωσης, εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων, όπως η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν και οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Το «πράσινο φως» της Κομισιόν για την Ελλάδα

Σε θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Πιερρακάκης, επέστρεψε από το Ecofin με την έγκριση της Κομισιόν για την κατ' εξαίρεση εφαρμογή της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια, ειδικά για τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τον προϋπολογισμό, χωρίς αυτό να επιβαρύνει το πλεόνασμα.

Το ποσό αυτό προορίζεται για έργα και προγράμματα με στόχο τη σταδιακή μείωση του κόστους της ενέργειας κατά 30%. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, ενώ το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων ήταν έντονο τις προηγούμενες ημέρες.

Οι ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενέργεια

Σήμερα και αύριο, στο Λουξεμβούργο, διεξάγεται η Σύνοδος των υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπου την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Σύνοδο αυτή θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία για τη Σύνοδο Κορυφής των «27» ηγετών, η οποία θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν τα ζητήματα της ενέργειας και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ωστόσο, οι έξι «φειδωλές χώρες» – Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία – παραμένουν άκαμπτες στην άρνησή τους να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για κοινωνικές πολιτικές στον τομέα της ενέργειας. Η Ελλάδα, ως μέλος του μπλοκ της ομάδας κοινωνικής συνοχής, δίνει αγώνα για να γίνει κατανοητό το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που ανακύπτει. Λόγω αυτής της στάσης, θεωρείται πολύ δύσκολο να ληφθούν αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν μέτρα θα πρέπει να ληφθούν με περιορισμένους εθνικούς πόρους.

Το όριο του 25% και οι συζητήσεις στη Νέα Δημοκρατία

Το όριο του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πήχη για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έχει πυροδοτήσει εκτενείς συζητήσεις τόσο εντός όσο και εκτός του κυβερνώντος κόμματος. Η δήλωση αυτή έχει ερμηνευθεί και αναλυθεί από διάφορες πλευρές.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ένα ποσοστό 25% για τη Νέα Δημοκρατία, σε συνδυασμό με το πρώτο μπόνους των 20 εδρών και την παραμονή του 8% των μικρών κομμάτων εκτός Βουλής, θα σήμαινε ότι το κόμμα θα εξασφάλιζε περίπου 95 με 96 έδρες. Αυτό το σενάριο αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού και ανάλυσης στο πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Newsit