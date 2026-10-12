Οργή στην Κύθνο για τον θάνατο άνδρα και οι αντιδράσεις του υπουργού Υγείας

Έντονη αναστάτωση έχει προκληθεί στην Κύθνο, καθώς καταγγελίες κάνουν λόγο για τον θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να περίμενε το ασθενοφόρο για πάνω από μία ώρα. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει οργή στο νησί, ενώ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί καθυστέρησης και κακής κατάστασης του ασθενοφόρου.

Η καταγγελία για τον θάνατο στην Κύθνο

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ένας άνδρας στην Κύθνο έχασε τη ζωή του, με τους συγγενείς και κατοίκους να υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου ήταν καθοριστική. Οι ίδιες καταγγελίες αναφέρουν ότι το ασθενοφόρο χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να φτάσει στον ασθενή.

Ειδικότερα, έγιναν τέσσερις κλήσεις προς το ασθενοφόρο, οι οποίες καταγράφηκαν μεταξύ των ωρών 21:44 και 22:33. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, ο άνδρας τελικά άφησε την τελευταία του πνοή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Η διάψευση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε στις καταγγελίες, διαψεύδοντας την εικόνα που μεταδόθηκε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση του ασθενοφόρου. Ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι στο νησί υπάρχει ένα νέο ασθενοφόρο, το οποίο και επιχείρησε στο περιστατικό, και όχι το παλαιό που φέρεται να παρουσιάστηκε σε φωτογραφίες.

Ο ίδιος διέψευσε επίσης τον ισχυρισμό ότι το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα για να φτάσει στον ασθενή. Αντιθέτως, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι το ασθενοφόρο έφτασε στον τόπο του συμβάντος μέσα σε 25 λεπτά, προσκομίζοντας στοιχεία που, όπως ανέφερε, είναι καταγεγραμμένα και στη διάθεση οποιουδήποτε ζητήσει να τα ελέγξει.

Οι λεπτομέρειες της απάντησης Γεωργιάδη

Στην απάντησή του μέσω των σόσιαλ μέσων, ο κ. Γεωργιάδης παρείχε επιπλέον λεπτομέρειες για το περιστατικό. Τόνισε ότι η γιατρός που βρισκόταν στο ασθενοφόρο είχε μαζί της απινιδωτή και έκανε ό,τι ήταν δυνατόν. Ωστόσο, ο 62χρονος άνδρας, ο οποίος είχε καρδιολογικό ιστορικό, δυστυχώς δεν επανήλθε.

Ο υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι υπήρχε οξυγόνο και απινιδωτής στο ασθενοφόρο. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην κατάσταση του οχήματος που επιχείρησε, δηλώνοντας ότι είχε περάσει ΚΤΕΟ πριν από δύο μήνες, διέθετε καινούργια λάστιχα και είχε μόλις επιστρέψει από σέρβις. Μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμαρχος της Κύθνου, ο οποίος φέρεται να το έβαλε στο φέρι μποτ, βεβαιώνει ότι το όχημα είναι σε άριστη κατάσταση.

Η κριτική στην «παραπληροφόρηση»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέκρινε έντονα αυτό που χαρακτήρισε ως «παραπληροφόρηση». Στην ανάρτησή του, υποστήριξε ότι δημοσιεύτηκε η φωτογραφία του παλαιού, παροπλισμένου ασθενοφόρου και όχι αυτή του οχήματος που επιχείρησε στο περιστατικό. Ο υπουργός τόνισε ότι αυτή η πρακτική χρησιμοποιεί μια «ψεύτικη φωτό».

Ο κ. Γεωργιάδης έκλεισε την απάντησή του δηλώνοντας ότι «κάπου όλη αυτή η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει επιτέλους». Υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν τον Υπουργό Υγείας και την Κυβέρνηση, αλλά την εμπιστοσύνη του κόσμου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση αυτή ως «ντροπή».

Με πληροφορίες από: Topontiki