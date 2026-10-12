Οργή στο ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα: Η Χαριλάου Τρικούπη έτοιμη για την τελική αναμέτρηση με την ΕΛΑΣ

Σε μια στρατηγική ολοκληρωτικής σύγκρουσης με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ φαίνεται να καταλήγει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπη διαπιστώνουν ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση και την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς δεν μπορεί να κερδηθεί με πολιτική αναμονή ή με αποσπασματικές αντιπαραθέσεις. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων.

Η νέα στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη

Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί πλέον μια στρατηγική μετωπικής σύγκρουσης, εγκαταλείποντας την πολιτική αναμονής. Η ηγεσία του κόμματος θεωρεί ότι οι αποσπασματικές αντιπαραθέσεις δεν επαρκούν για να κερδηθεί η μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο στόχος είναι η πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, κάτι που απαιτεί μια πιο δυναμική προσέγγιση.

Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι η ανατροπή των συσχετισμών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της πολιτικής αποδόμησης του Αλέξη Τσίπρα και του εγχειρήματός του. Αυτή η εκτίμηση καθορίζει τη νέα στρατηγική, η οποία αναμένεται να εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση.

Η αφορμή και η σκληρή απάντηση

Χαρακτηριστικό δείγμα της νέας τακτικής αποτέλεσε η οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού, το οποίο δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Η Χαριλάου Τρικούπη δεν περιορίστηκε στην απόκρουση των προσωπικών επιθέσεων κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αντιθέτως, επέλεξε να χρεώσει ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα το περιεχόμενο της παρέμβασης. Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε μια εξαιρετικά σκληρή επίθεση εναντίον του, δείχνοντας την πρόθεσή του για άμεση και δυναμική απάντηση σε κάθε αιχμή.

Η ανακοίνωση και ο «πυρηνικός πόλεμος»

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περιείχε αναφορές σε «ΙΧ κόμμα», πολιτική τοξικότητα και συμφέροντα που υποτίθεται ότι στηρίζουν ταυτόχρονα τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Αυτή η γλώσσα υποδηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον διατεθειμένο να απαντά με πολιτικό «πυρηνικό πόλεμο» σε κάθε ευκαιρία που προσφέρεται.

Η ένταση αυτή αντανακλά μια πολιτική πραγματικότητα που η ηγεσία Ανδρουλάκη δυσκολεύεται να αγνοήσει. Η νέα στάση του κόμματος δείχνει ότι δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία πρόκληση από την πλευρά της ΕΛΑΣ.

Το δημοσκοπικό προβάδισμα της ΕΛΑΣ και οι φόβοι του ΠΑΣΟΚ

Πίσω από την ένταση της αντιπαράθεσης βρίσκεται το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ διατηρεί δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Χαριλάου Τρικούπη να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στις εκλογές χωρίς να έχει καταφέρει να ανακτήσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η εκτίμηση που φαίνεται να καθορίζει τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ότι, εάν δεν αποδομήσει πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα και το εγχείρημά του, δύσκολα θα μπορέσει να ανατρέψει τους υφιστάμενους συσχετισμούς δυνάμεων. Η μάχη για την πρωτοκαθεδρία θεωρείται κρίσιμη.

Προσωπικά χαρακτηριστικά στην αντιπαράθεση

Η αντιπαράθεση αποκτά ολοένα και περισσότερο προσωπικά χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Ταυτόχρονα, η Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζει την ΕΛΑΣ ως ένα προσωποπαγές εγχείρημα, το οποίο στερείται ουσιαστικής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Αυτή η στρατηγική, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο να μετατρέψει τη μάχη για την πολιτική αλλαγή σε μια εξαντλητική αναμέτρηση για το ποιος θα επικρατήσει στον ίδιο πολιτικό χώρο. Η κλιμάκωση της έντασης μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της Κεντροαριστεράς.

Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στην κλιμάκωση

Θα ήταν, πάντως, μονομερές να αποδοθεί αποκλειστικά στο ΠΑΣΟΚ η ευθύνη για την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει επίσης επιλέξει να αντιμετωπίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη ως βασικό πολιτικό ανταγωνιστή.

Ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί τη στρατηγική του Ανδρουλάκη και υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και τη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποφασίσει με ποιον θέλει να συμπορευτεί, εντείνοντας έτσι την πολιτική διαμάχη.

Με πληροφορίες από: Topontiki