Μέτρα στήριξης για τους αλιείς εξετάζει η κυβέρνηση, σειρά παίρνουν αρτοποιοί και κομμωτήρια

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης μέτρων στήριξης για τους αλιείς, οι οποίοι έχουν εκφράσει την αδυναμία επιβίωσης τους λόγω του διπλασιασμού του λειτουργικού κόστους. Ο πρωθυπουργός απάντησε στις ανησυχίες τους, δηλώνοντας ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Παράλληλα, ενισχύσεις ζητούν και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, όπως οι αρτοποιοί και τα κομμωτήρια, αντιμετωπίζοντας παρόμοια προβλήματα με το ενεργειακό κόστος.

Η συνάντηση με τους αλιείς και το πρόβλημα επιβίωσης

Οι αλιείς εξήγησαν στην κυβέρνηση την αδυναμία τους να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, καθώς το λειτουργικό τους κόστος έχει διπλασιαστεί. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην επιβίωση των οικογενειών τους και στη βιωσιμότητα του κλάδου.

Σε απάντηση των προβληματισμών τους, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως «θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να αναζητήσει λύσεις για την ανακούφιση των αλιέων από το αυξημένο οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζουν.

Η προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού και ο ρόλος του υπουργού

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε προσωπικά για την επίλυση του ζητήματος, δηλώνοντας: «Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα». Η δέσμευση αυτή αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος κατάγεται από τη Χαλκιδική, παρέμεινε μαζί με τους αλιείς για δύο ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συζητήθηκαν διεξοδικά διάφορες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους απασχολούν.

Τα τρία μέτρα που εξετάζονται για την αλιεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται τρία βασικά μέτρα για τη στήριξη των αλιέων. Το πρώτο αφορά μια περαιτέρω αύξηση της επιδότησης στα καύσιμα, καθώς η ήδη δοθείσα ενίσχυση έχει εξαντληθεί. Αυτό κρίνεται αναγκαίο για να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος των καυσίμων που επιβαρύνει σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος.

Το δεύτερο μέτρο που βρίσκεται υπό εξέταση είναι η παράταση της περιόδου ενισχύσεων πέραν του Αυγούστου. Η επέκταση αυτή θα προσφέρει μια πιο μακροπρόθεσμη ανακούφιση στους αλιείς, καλύπτοντας ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των αυξημένων αναγκών τους. Το οικονομικό ζήτημα είναι κρίσιμο για τους αλιείς, οι οποίοι αναζητούν άμεσα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το τρίτο σημείο αφορά την εξεύρεση άμεσων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, όπως δίχτυα. Οι πηγές χρηματοδότησης για αυτά τα εργαλεία αναζητούνται είτε από τον προϋπολογισμό της αλιείας, υπό την ευθύνη του υπουργού Σχοινά, είτε από κονδύλια που θα βρει το υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και «ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού».

Ενισχύσεις ζητούν και οι αρτοποιοί και τα κομμωτήρια

Πέρα από τους αλιείς, ενισχύσεις ζητούν και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι που πλήττονται από την αύξηση του κόστους λειτουργίας. Οι αρτοποιοί και τα κομμωτήρια έχουν εκφράσει τις δικές τους ανησυχίες, καθώς το ενεργειακό τους κόστος έχει εκτοξευτεί, καθιστώντας δύσκολη τη συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από διάφορες πλευρές, καθώς πολλοί επαγγελματικοί τομείς αντιμετωπίζουν παρόμοια οικονομικά προβλήματα. Η ανάγκη για στήριξη είναι ευρεία, και η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τις απαιτήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Επικείμενες συσκέψεις και ανακοινώσεις

Οι πρώτες συσκέψεις για τα θέματα αυτά έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα. Οι συσκέψεις αυτές αναμένεται να θέσουν τις βάσεις για τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης.

Σύντομα αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, οι οποίες θα εξειδικεύουν τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αλιείς, καθώς και οι αρτοποιοί και τα κομμωτήρια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis