Η ελληνική κυβέρνηση ζητά δημοσιονομική ευελιξία ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Με το βλέμμα στραμμένο στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας, τα κυβερνητικά στελέχη αναμένουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν, προκειμένου να φανεί εάν θα υπάρξει αλλαγή στο κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία σχετικά με την ακρίβεια. Η Αθήνα ζητά δημοσιονομική ευελιξία για την εφαρμογή νέων μέτρων στήριξης των πολιτών, ωστόσο οι Βρυξέλλες διατηρούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών.

Η επιδίωξη της Αθήνας για δημοσιονομική ευελιξία

Βασική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον η Ευρώπη αποφασίσει να λάβει μέτρα στήριξης των πολιτών. Το Μέγαρο Μαξίμου αιτείται τα νέα μέτρα στήριξης, στα οποία προτίθεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, να μην υπολογίζονται πλήρως στο ευρωπαϊκό όριο καθαρών δαπανών. Αυτή η προϋπόθεση θεωρείται κρίσιμη για την ελληνική πλευρά.

Υπό την εν λόγω προϋπόθεση, η Αθήνα συζητά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Επιπλέον, εξετάζεται η αξιοποίηση μέρους των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ προϊόντων, ώστε ένα μέρος τους να μπορεί να επιστρέφεται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσω προσωρινών μέτρων στήριξης. Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας.

Οι περιορισμοί και οι ανάγκες στήριξης

Η προϋπόθεση της δημοσιονομικής ευελιξίας κρίνεται σημαντική για την ελληνική κυβέρνηση. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευθεί για μέτρα στήριξης έως τα τέλη του 2026 δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από την ακρίβεια.

Η κατάσταση αυτή καθιστά επιτακτική την εξεύρεση επιπλέον πόρων, καθώς το πρόβλημα αναμένεται να γίνει ακόμη σοβαρότερο σε περίπτωση που η ενεργειακή κρίση διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων παραμένει ισχυρή.

Οι προσδοκίες από τις Βρυξέλλες και το Eurogroup

Τις τελευταίες ημέρες, το Μέγαρο Μαξίμου έχει χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών, ερμηνεύοντας και την απόφαση του Eurogroup. Την προηγούμενη εβδομάδα, το Eurogroup φάνηκε να διατηρεί χαμηλά τις προσδοκίες για νέες δημοσιονομικές ευελιξίες και πρόσθετα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή η στάση των Βρυξελλών επηρεάζει τις ελληνικές διεκδικήσεις.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση της πρότασης Μακρόν στο G7 για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου θα αποτελούσε μια σημαντική ανάσα για τα κράτη-μέλη. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο είχαν απελευθερωθεί 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, μια κίνηση που είχε συμβάλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η κυβερνητική τακτική και η «σκληρή μάχη»

Για την ώρα, η κυβέρνηση εμφανίζεται να κινείται πατώντας σε δύο βάρκες. Κάποια κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα αισιοδοξίας για τις αποφάσεις του Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός θα φέρει ένα μεγάλο πακέτο μέτρων. Άλλα στελέχη, ωστόσο, κρατούν μικρό καλάθι, εκφράζοντας μεγαλύτερη επιφύλαξη.

Πολλοί εντός της κυβέρνησης κάνουν λόγο για μια σκληρή μάχη που θα δοθεί από χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Στόχος είναι να «ανάψουν» οι Βρυξέλλες το «πράσινο φως» για δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη. Ζητούμενο αυτή τη φορά είναι οι χώρες-μέλη να μπορέσουν να εφαρμόσουν περισσότερα μέτρα στήριξης των πολιτών τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Με πληροφορίες από: Topontiki