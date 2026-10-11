Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εξετάζουν το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από μια σειρά αναφορών που κάνουν λόγο για ακατάλληλη, ακόμη και ενδεχομένως παράνομη, συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ, με τους δύο αξιωματούχους να φέρονται «εξαιρετικά οργισμένοι».

Οι καταγγελίες που προκάλεσαν δυσαρέσκεια

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, οι καταγγελίες που αφορούν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ σχετίζονται με ενδεχόμενες ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειες, κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Αυτές οι αναφορές έχουν προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ, οδηγώντας στην εξέταση του ενδεχομένου αποπομπής της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, δήλωσε ότι τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά οργισμένοι» με όσα έχουν γίνει γνωστά για τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι μια απόφαση για τις επόμενες κινήσεις τους είναι πιθανό να ληφθεί εντός της εβδομάδας, μετά την αργία της Δευτέρας για την Ημέρα του Κολόμβου.

Τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal

Η συζήτηση για το μέλλον της Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνδέεται άμεσα με μια σειρά δημοσιευμάτων της εφημερίδας «The Wall Street Journal». Τα άρθρα αυτά περιγράφουν φερόμενες πρακτικές που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας, αναφορικά με τη συμπεριφορά της πρέσβειρας.

Πιο συγκεκριμένα, η «The Wall Street Journal» ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά εκ μέρους της Γκιλφόιλ, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής. Επιπλέον, τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για αποδοχή ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και για την προσφορά να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την εξόφληση ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.

Η ενόχληση του Μάρκο Ρούμπιο και η πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Η ενόχλησή του ενισχύεται από το γεγονός ότι επισκέφθηκε την Αθήνα μόλις την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω των φημών που κυκλοφορούσαν για την πρέσβειρα.

Κατά την άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τον υποδέχτηκε με μια θερμή αγκαλιά. Μάλιστα, τον συνόδευσε στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις δημόσιες εκδηλώσεις του, την ώρα που οι καταγγελίες εναντίον της βρίσκονταν ήδη στο προσκήνιο, γεγονός που προκάλεσε την περαιτέρω εξόργιση του Αμερικανού υπουργού.

Οι αντιδράσεις και οι δηλώσεις

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις αναφορές που την αφορούν. Ωστόσο, ο δικηγόρος της έχει δηλώσει ότι η πρέσβειρα δεν έκανε τίποτα λάθος. Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει εκφράσει σιωπηρά την υποστήριξή της προς την πρέσβειρα, μετά την ανάδειξη των ζητημάτων.

Αρχικά, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε υπερασπιστεί τη Γκιλφόιλ μετά την πρώτη αναφορά των καταγγελιών. Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίως τις αυξανόμενες κατηγορίες που ακολούθησαν. Την Τετάρτη, ο Ρούμπιο δήλωσε λακωνικά: «Η πρέσβειρά μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εδώ».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos