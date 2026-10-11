Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά πέντε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά πέντε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα για πιθανές παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών νόμων. Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ του Σαββάτου (10/10) από τον κορυφαίο εκπρόσωπο του υπουργείου, σηματοδοτώντας μια κλιμάκωση στη διαμάχη της κυβέρνησης Τραμπ με τον Τύπο. Τα δίκτυα που βρίσκονται στο στόχαστρο της έρευνας είναι τα ABC, CBS, CNN, Fox News και NBC.

Η έρευνα για παραβιάσεις αντιμονοπωλιακών νόμων

Η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης στα δίκτυα ABC, CBS, CNN, Fox News και NBC αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, μια απότομη κλιμάκωση στη χρήση των εξουσιών της κυβέρνησης. Αυτή η ενέργεια στρέφεται εναντίον εκείνων που θεωρούνται εχθροί στον Τύπο από την κυβέρνηση Τραμπ. Το υπουργείο διερευνά κατά πόσο τα πέντε αυτά δίκτυα έχουν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Έμιλι Κόβινγκτον, τόνισε ότι «τα ομαδικά μποϊκοτάζ μεταξύ εμπορικών ανταγωνιστών μπορεί να παραβιάζουν τον Νόμο Σέρμαν». Ο Νόμος Σέρμαν είναι ένας από τους βασικούς ομοσπονδιακούς αντιμονοπωλιακούς νόμους των ΗΠΑ. Η Διεύθυνση Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων διεξάγει την έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι ειδησεογραφικοί αυτοί οργανισμοί έχουν προβεί σε τέτοιες παραβιάσεις.

Η αναστολή της κάλυψης του Λευκού Οίκου

Η έρευνα έρχεται σε συνέχεια ενός περιστατικού που έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα. Τότε, τα πέντε τηλεοπτικά δίκτυα είχαν αναστείλει συλλογικά την κάλυψη του Λευκού Οίκου από το «pool». Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απαγορεύσει την πρόσβαση του CNN, καθώς και των MS NOW και Politico, στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Μετά την απαγόρευση, τα δίκτυα επανέλαβαν αργότερα την κάλυψη του προέδρου μέσω του «pool». Αυτό συνέβη αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον Λευκό Οίκο να αποκαταστήσει την πρόσβαση στα τρία στοχοποιημένα μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό επεισόδιο στις σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης.

Ο ρόλος του «pool» και οι επιπτώσεις

Το «pool» του Λευκού Οίκου είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται για την κατανομή του κόστους της δημοσιογραφικής κάλυψης. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, τα δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής το καθήκον της συλλογής οπτικού υλικού από τις καθημερινές δραστηριότητες του προέδρου. Στη συνέχεια, το υλικό αυτό διανέμεται σε άλλα μέσα ενημέρωσης, εξασφαλίζοντας την ευρεία κάλυψη των προεδρικών δραστηριοτήτων.

Η απόφαση του «pool» να αναστείλει την κάλυψη είχε ως αποτέλεσμα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να μην μεταδώσουν πλάνα από διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. Μεταξύ αυτών των εκδηλώσεων ήταν και η τελετουργική υποδοχή του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, από τον πρόεδρο Τραμπ στο αεροδρόμιο. Αυτή η διακοπή στην κάλυψη είχε άμεσες επιπτώσεις στην ενημέρωση του κοινού για τις προεδρικές δραστηριότητες.

Δηλώσεις και αντιδράσεις

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Έμιλι Κόβινγκτον, ήταν σαφής ως προς τον λόγο της έρευνας. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα μέλη του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού pool έχουν μποϊκοτάρει την κάλυψη εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου». Συνέχισε εξηγώντας ότι «τα ομαδικά μποϊκοτάζ μεταξύ εμπορικών ανταγωνιστών μπορεί να παραβιάζουν τον Νόμο Σέρμαν».

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή, το δίκτυο ABC δήλωσε ότι δεν είχε λάβει ειδοποίηση για την έρευνα, αλλά αναμένει να την λάβει. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ένα άλλο δίκτυο έχει ήδη λάβει την εν λόγω ειδοποίηση. Αυτό υποδηλώνει ότι η διαδικασία της έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη και τα δίκτυα ενημερώνονται σταδιακά.

Συνεχιζόμενες διαμάχες

Εκτός από την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης, βρίσκονται σε εξέλιξη και ξεχωριστές διαμάχες. Αυτές οι διαμάχες αφορούν το ζήτημα του αν ο Λευκός Οίκος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στο CNN και σε άλλα μέσα ενημέρωσης να συμμετέχουν στην κάλυψη μέσω του «pool» στο Air Force One. Το ζήτημα της πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης σε σημαντικά κυβερνητικά γεγονότα παραμένει ένα πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων.

Επιπλέον, πέρα από την απαγόρευση του Τραμπ προς τα CNN, MS NOW και Politico, το Πεντάγωνο έχει προβεί σε απολύσεις μελών του προσωπικού της στρατιωτικής εφημερίδας «Stars and Stripes». Αυτές οι ενέργειες υπογραμμίζουν ένα ευρύτερο κλίμα έντασης μεταξύ της κυβέρνησης και διαφόρων μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: Topontiki