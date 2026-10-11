Ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν υποψήφιος των σοσιαλδημοκρατών για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία

Ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν εξελέγη επίσημα ως ο υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατίας για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια διαδικασία προκριματικών εκλογών, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσοστό των ψήφων, εξασφαλίζοντας την υποψηφιότητά του για την ανώτατη πολιτειακή θέση της χώρας.

Η εκλογή του Ραφαέλ Γκλυκσμάν

Ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν, γνωστός ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος Place Publique, αναδείχθηκε νικητής των προκριματικών εκλογών της σοσιαλδημοκρατίας στη Γαλλία. Η επικράτησή του σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές, με στόχο την εκπροσώπηση του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου.

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα από τους διοργανωτές της ψηφοφορίας, ο Γκλυκσμάν συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό ποσοστό άνω του 66% των ψήφων. Το ποσοστό αυτό του εξασφάλισε την υποψηφιότητα με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους διεκδικητές, υπογραμμίζοντας την ισχυρή στήριξη που έλαβε από τους συμμετέχοντες στην προκριματική διαδικασία.

Η διαδικασία των προκριματικών εκλογών

Ο πρώτος γύρος των προκριματικών εκλογών, ο οποίος οδήγησε στην ανάδειξη του Ραφαέλ Γκλυκσμάν, προσέλκυσε το ενδιαφέρον ενός σημαντικού αριθμού ψηφοφόρων. Συνολικά, 120.787 πολίτες συμμετείχαν στην ψηφοφορία, ασκώντας το εκλογικό τους δικαίωμα και συμβάλλοντας στην επιλογή του υποψηφίου που θα εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία στις προεδρικές εκλογές.

Ο Γκλυκσμάν κατάφερε να επικρατήσει με σαφή διαφορά έναντι του βασικού του αντιπάλου, του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ. Ο κ. Φορ συγκέντρωσε το 14% των ψήφων, ποσοστό που τον έφερε στη δεύτερη θέση, αλλά αρκετά πίσω από τον νικητή των προκριματικών. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει την ευρεία αποδοχή της υποψηφιότητας του Γκλυκσμάν εντός του σοσιαλδημοκρατικού χώρου.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι και τα ποσοστά τους

Εκτός από τον Ραφαέλ Γκλυκσμάν και τον Ολιβιέ Φορ, στην προκριματική διαδικασία συμμετείχαν και άλλοι τρεις υποψήφιοι. Πρόκειται για τη Σεγκολέν Ρουαγιάλ, τον Ζερόμ Γκετζ και τον Εμανουέλ Μορέλ. Οι υποψηφιότητες αυτές προσέδωσαν πολυφωνία στην εσωκομματική αναμέτρηση, προσφέροντας στους ψηφοφόρους μια ευρύτερη επιλογή προσώπων και προτάσεων.

Ωστόσο, κανένας από τους τρεις αυτούς υποψηφίους δεν κατάφερε να συγκεντρώσει διψήφιο ποσοστό. Συγκεκριμένα, η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, ο Ζερόμ Γκετζ και ο Εμανουέλ Μορέλ έλαβαν όλοι ποσοστά κάτω του 10% των ψήφων. Τα αποτελέσματα αυτά διαμόρφωσαν ένα ξεκάθαρο τοπίο ως προς την προτίμηση των ψηφοφόρων για την ηγεσία της σοσιαλδημοκρατίας στις προεδρικές εκλογές.

Οι ημερομηνίες των προεδρικών εκλογών

Με την ανάδειξη του Ραφαέλ Γκλυκσμάν ως υποψηφίου, η προσοχή στρέφεται πλέον στις ημερομηνίες διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Ο πρώτος γύρος των εκλογών έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 Απριλίου του 2027. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί το πρώτο κρίσιμο ραντεβού για τους Γάλλους πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος. Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου του 2027. Αυτή η ημερομηνία θα καθορίσει τον τελικό νικητή και τον επόμενο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, ολοκληρώνοντας τη μακρά εκλογική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki