Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε ΕΛΑΣ και Τσίπρα με αφορμή σχόλια Καρτερού

Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση κατά της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή σχόλια του Θανάση Καρτερού που στρέφονταν εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη. Η ανακοίνωση του κόμματος υπογραμμίζει ότι ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο άλλοτε λογογράφος του, κ. Καρτερός, εκτελεί την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Τρικούπη κάνει λόγο για πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς.

Καταγγελίες για τοξικότητα και λίβελο

Στην ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι το «ΙΧ κόμμα» του κ. Τσίπρα, όπως το χαρακτηρίζει, δείχνει να έχει «ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα». Αυτό, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, συμβαίνει μετά την αποτυχία των «μεσσιανικών συνταγών» που εφάρμοσε, την απουσία μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, καθώς και τα «παιχνίδια του παρασκηνίου» στα οποία φέρεται να εμπλέκεται.

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο πρώην πρωθυπουργός καταφεύγει σε πρακτικές που, όπως σημειώνεται, γνωρίζει καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο. Η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην έλλειψη ουσιαστικής αντιπολίτευσης και την προσφυγή σε προσωπικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η τακτική αυτή αποκαλύπτει την αδυναμία του κόμματος του κ. Τσίπρα να παρουσιάσει ένα συνεκτικό και αξιόπιστο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα.

Το ζήτημα του καλωδίου GSI και η ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία

Ένα από τα σημεία της κριτικής του ΠΑΣΟΚ αφορά το ζήτημα του καλωδίου GSI. Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν γνωρίζει πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών». Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνει αυτή την ανακρίβεια αδιακρίτως, τονίζοντας ότι για αυτή την έλλειψη γνώσης δεν φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι επέλεξε συνειδητά να ταυτιστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους. Αυτή η ταύτιση, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, δείχνει την έλλειψη διακριτής αντιπολιτευτικής στρατηγικής και την αδυναμία του να διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της κυβέρνησης σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα.

Προτεραιότητες και εσωτερική εικόνα

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Τσίπρας ομολογεί μόνος του πως τον νοιάζει μόνο να νικήσει το ΠΑΣΟΚ, αντί να ασκεί ουσιαστική αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Το κόμμα υπογραμμίζει ότι για αυτή την επιλογή, που θέτει ως προτεραιότητα την εσωκομματική αντιπαράθεση έναντι του κυβερνητικού έργου, δεν φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για την εικόνα «Βαβέλ» που δίνουν τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα, υποδηλώνοντας έλλειψη συντονισμού και ενιαίου λόγου. Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι και για αυτό το ζήτημα, που αφορά την εσωτερική λειτουργία και την επικοινωνία του κόμματος του κ. Τσίπρα, δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ.

Κάλεσμα στον κ. Τσίπρα και κατηγορίες για «πάρτι στο Μαξίμου»

Το ΠΑΣΟΚ απευθύνει κάλεσμα στον κ. Τσίπρα, προτρέποντάς τον να χτυπήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη μόνος του και να μην κρύβεται πίσω από τους προπαγανδιστές του. Το κόμμα χαρακτηρίζει «κρίμα» το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός βάζει ανθρώπους του να «παπαγαλίζουν» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η Χαριλάου Τρικούπη καταλήγει ότι αυτή η τακτική εκθέτει ανεπανόρθωτα τους συνεργάτες του κ. Τσίπρα, καθώς τους καθιστά φερέφωνα κοινών γραμμών με τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος, η ανακοίνωση αναφέρει ότι «πάρτι στο Μαξίμου» κάνουν από τότε που εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα, και πως «πανικόβλητα» προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη, υπονοώντας μια κοινή στρατηγική εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki