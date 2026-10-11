Ο πρωθυπουργός για την επίσκεψη Ρούμπιο: Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην ανάρτησή του στο Facebook σήμερα Κυριακή (11.10.26). Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος. Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ ανέδειξε το βάθος των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο σε ένα διευρυμένο φάσμα τομέων συνεργασίας.

Η σημασία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ήταν μια περίπτωση που ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας. Αυτή η σημασία έχει αποκτηθεί σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν συνεχώς και οι συνεργασίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Παράλληλα, η επίσκεψη αυτή ανέδειξε το βάθος των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι σχέσεις αυτές αποκτούν πλέον ουσιαστικό περιεχόμενο σε ένα διευρυμένο φάσμα τομέων συνεργασίας, όπως αποδείχθηκε και κατά τον 6ο Γύρο Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και τη ναυτιλία, καθώς και τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Η σημασία μιας είδησης, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που συνέβη, αλλά και σε όσα αποκαλύπτει για τη θέση μιας χώρας και τον ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις.

Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ σε ενέργεια και άμυνα

Κοινός στόχος της Αθήνας και της Ουάσιγκτον είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, με περισσότερο πρακτικό και απτό περιεχόμενο. Δύο από τα σημαντικότερα πεδία στα οποία αυτή η συνεργασία αποτυπώνεται είναι η ενέργεια και η άμυνα. Στον ενεργειακό τομέα, ο Κάθετος Διάδρομος ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG. Όσον αφορά την άμυνα, η συνεργασία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε Viper, καθώς και την ένταξη των F-35 στην Πολεμική Αεροπορία. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της χώρας και εμβαθύνουν τους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και γέφυρα συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Παράλληλα, καθιερώνεται ως αξιόπιστος εταίρος στις διεθνείς σχέσεις. Η χώρα αναδεικνύεται επίσης ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του Κόλπου.

Αυτός ο ρόλος της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ένα περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς. Η εδραίωση αυτής της θέσης ενισχύει την επιρροή της χώρας και συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια και ανάπτυξη, μέσα από την ενίσχυση των συνεργασιών σε πολλαπλά επίπεδα.

Απολογισμός κυβερνητικού έργου και άλλες πρωτοβουλίες

Στη σημερινή του ανασκόπηση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα του κυβερνητικού έργου. Μεταξύ αυτών, ξεχωριστή αναφορά έγινε στην ανακατασκευή του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου γηπέδου 53.000 θέσεων, το οποίο θα είναι αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για το έργο αυτό δρομολογούνται, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη στήριξη των αλιέων μέσω της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου. Στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων, περιλαμβάνεται επίσης η επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία. Ο πρωθυπουργός σημείωσε και την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού κατά την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς και την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki