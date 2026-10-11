Νέα εποχή για τον γαλλικό στόλο ελικοπτέρων των ενόπλων δυνάμεων

Ο γαλλικός στόλος ελικοπτέρων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος περιλαμβάνει μονάδες όπως τα ΝΗ-90, τα Super Puma και τα Dauphin, επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο απαξίας που ταλάνιζε τα συγκεκριμένα πτητικά μέσα για χρόνια. Η αναβάθμιση και η επαναφορά τους στην ενεργό δράση αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας με την Airbus, η οποία συνέβαλε στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων υποστήριξης.

Η επαναφορά αυτών των πολύτιμων μονάδων θεωρείται κρίσιμη για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και σε αυτόν της πολιτικής προστασίας. Τα ευρωπαϊκής προέλευσης ελικόπτερα, επιστρέφοντας από την απαξίωση, αναμένεται να δώσουν το δικό τους στίγμα στις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επιστροφή του στόλου από την απαξίωση

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούσε τις Ένοπλες Δυνάμες για πολλά έτη ήταν το ζήτημα της συνεχούς υποστήριξης, γνωστής ως follow on support (FOS), για τα πτητικά τους μέσα. Αυτό είχε ως συνέπεια πανάκριβα ελικόπτερα, τα οποία είχαν αποκτηθεί με το υστέρημα των Ελλήνων φορολογουμένων, να οδηγηθούν στην απαξίωση και τελικά στον παροπλισμό, αδυνατώντας να προσφέρουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είχαν προοριστεί.

Ωστόσο, τα τελευταία έξι χρόνια, οι ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων έλαβαν μια γενναία απόφαση να επενδύσουν στην επαναφορά αυτών των πανάκριβων αποκτημάτων. Στόχος ήταν η πλήρης επιχειρησιακή τους εκμετάλλευση, ώστε να καλύψουν τις κρίσιμες ανάγκες που είχαν προκύψει λόγω της απουσίας τους από την ενεργό δράση.

Η συνεργασία με την Airbus και η επίλυση προβλημάτων

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι ελληνικές αρχές συνεργάστηκαν με τους Γάλλους της Airbus. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιτεύχθηκε η «χρυσή τομή» για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που υπήρχαν στην υποστήριξη των ελικοπτέρων. Η συνεργασία αυτή οδήγησε στην επαναφορά στη ζωή πολύτιμων μονάδων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την Αεροπορία Στρατού, την Πολεμική Αεροπορία, αλλά και τον Στρατό Ξηράς.

Για όλες αυτές τις εξελίξεις, ο Αντιπρόεδρος της Airbus, Julien Negrel, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη κατά τη συνάντησή του στις κεντρικές εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι δηλώσεις του υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας και την επιτυχή επίλυση των ζητημάτων που είχαν ανακύψει.

Η περίπτωση των ελικοπτέρων NH-90

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο στόλος αφορούσε τα ελικόπτερα NH-90. Η Αεροπορία Στρατού ολοκληρώνει την παραλαβή αυτών των ελικοπτέρων 22 χρόνια μετά την αρχική τους παραγγελία. Πρόκειται για πολύτιμα μέσα που είχαν παραγγελθεί επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνίου, με την προσδοκία να απογειώσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο, χρειάστηκαν δύο δεκαετίες για να παραληφθούν πλήρως.

Η υπογραφή της σύμβασης FOS, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, έφερε νέα δεδομένα για τον Στρατό. Μέσω αυτής της σύμβασης, ο αριθμός των διαθέσιμων ελικοπτέρων NH-90 αυξήθηκε σε 11. Παράλληλα, υπάρχουν προτάσεις για την αξιοποίηση ή την επαναφορά σε επιχειρησιακή κατάσταση κάποιων εκ των υπολοίπων εννέα ελικοπτέρων, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του Στρατού.

Ενίσχυση με Super Puma για Πολεμική Αεροπορία και Πολιτική Προστασία

Παράλληλα με τις εξελίξεις στα NH-90, υπεγράφη και μια ξεχωριστή σύμβαση που αφορά την προμήθεια πολύτιμων ανταλλακτικών για τα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτή η κίνηση στοχεύει στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υφιστάμενων ελικοπτέρων.

Επιπλέον, η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε μια γενναία παραγγελία 8+2 ελικοπτέρων Super Puma, τα οποία προορίζονται για πυρόσβεση. Το πρώτο από αυτά τα νέα ελικόπτερα αναμένεται να παραληφθεί από την Ελλάδα τον Νοέμβριο. Με αυτές τις προσθήκες, μαζί με τα 12 παλαιότερα Super Puma που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία και τα δύο παλαιότερα της Πυροσβεστικής, δημιουργείται ένας ομοιόμορφος στόλος 22 ελικοπτέρων. Υπάρχει μάλιστα προοπτική για αύξηση του στόλου κατά δύο επιπλέον μονάδες στο μέλλον.

Τα ελικόπτερα Dauphin του Λιμενικού Σώματος

Τέλος, το καλοκαίρι υπεγράφη και η σύμβαση που αφορά τα άλλα γαλλικά ελικόπτερα, τα Dauphin, τα οποία ανήκουν στο Λιμενικό Σώμα. Με την ολοκλήρωση αυτής της σύμβασης, το Λιμενικό Σώμα αποκτά πλέον τη δυνατότητα να φέρνει σε πέρας τις δικές του αποστολές με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αυτονομία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές του ικανότητες στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης και διάσωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos