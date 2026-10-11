Μητσοτάκης: Το 25% ως όριο αμφισβήτησης και η μάχη της επόμενης ημέρας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Παρασκευή στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, έθεσε για πρώτη φορά με τόσο συγκεκριμένο τρόπο το ενδεχόμενο αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Η αποστροφή αυτή, σχετικά με ένα δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα, έχει μεγαλύτερη πολιτική σημασία από εκείνη που μπορεί να της αποδοθεί με μια πρώτη ανάγνωση. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25% στις επόμενες εκλογές θα δικαιολογούσε την αμφισβήτησή του, φέρνοντας στο προσκήνιο μια συζήτηση που μέχρι πρότινος παρέμενε στο πολιτικό παρασκήνιο.

Η δήλωση του πρωθυπουργού και το όριο του 25%

Ερωτηθείς για το σενάριο να κινηθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του, εφόσον το κυβερνών κόμμα περιοριστεί στο 25% στις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός απάντησε με σαφήνεια. Η διατύπωσή του ήταν συγκεκριμένη και άμεση: «Να σας πω ότι, αν έφερνα 25% εκλογές, καλά θα έκαναν να τα έλεγαν αυτά, να είμαι σαφής». Αυτή η δήλωση αποτελεί μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του ίδιου του πρωθυπουργού σχετικά με το όριο που θα μπορούσε να πυροδοτήσει εσωκομματικές διεργασίες.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι οι αρχηγοί κρίνονται από τα εκλογικά αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της λαϊκής ετυμηγορίας. Παρέπεμψε επίσης στην παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την τύχη των ηγετών της, όταν αυτοί δεν επιτυγχάνουν ικανοποιητικές εκλογικές επιδόσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός δεν δήλωσε ρητά ότι «με 25% παραιτούμαι», αλλά επέλεξε να συζητήσει το συγκεκριμένο ποσοστό ως αποτέλεσμα που θα νομιμοποιούσε την αμφισβήτησή του.

Πολιτική σημασία και παρασκήνιο της δήλωσης

Ενώ ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να απορρίψει συνολικά τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας ή να αποφύγει την αναφορά σε ένα τόσο συγκεκριμένο ποσοστό, επέλεψε να τοποθετήσει το 25% στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έβαλε έναν αριθμό σε μια συζήτηση που έως τώρα γινόταν κυρίως στο πολιτικό παρασκήνιο, δίνοντας νέα διάσταση στις εσωκομματικές ισορροπίες.

Όταν ένας πρωθυπουργός αισθάνεται την ανάγκη να συζητήσει δημοσίως τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να αμφισβητηθεί, αναγνωρίζει εκ των πραγμάτων ότι το ζήτημα της πολιτικής του επιβίωσης έχει πάψει να είναι εντελώς θεωρητικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 25% αποτελεί το κατώτατο όριο από το οποίο αρχίζει να ενεργοποιείται το μπόνους εδρών για το πρώτο κόμμα, γεγονός που προσδίδει στο συγκεκριμένο ποσοστό ιδιαίτερη σημασία και για τη δυνατότητα διεκδίκησης αυτοδυναμίας σε περίπτωση εκλογικής αναμέτρησης.

Προληπτική θωράκιση και καθορισμός όρων συζήτησης

Μια πρώτη ερμηνεία της δήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι επιχειρεί να καθορίσει προκαταβολικά τους όρους της συζήτησης για την επόμενη ημέρα των εκλογών. Αυτή η κίνηση εκτιμάται ότι γίνεται προτού το κάνουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, τόσο εντός όσο και εκτός Νέας Δημοκρατίας, επιδιώκοντας να διαμορφώσει το πλαίσιο των προσδοκιών και των αξιολογήσεων.

Με απλά λόγια, βάζοντας τον πήχη της δικαιολογημένης αμφισβήτησης στο 25%, ο πρωθυπουργός επιχειρεί ενδεχομένως να προστατευτεί απέναντι σε όσους θα θελήσουν να θέσουν θέμα ηγεσίας ακόμη και με ένα ποσοστό 27%, 28% ή 29%. Η κίνηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μια προληπτική θωράκιση, μια προσπάθεια να διαχειριστεί τις προσδοκίες και να στείλει μηνύματα προς τους αμφισβητίες ενόψει ενός δύσκολου πολιτικού χειμώνα και των επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η «παγίδα» του 25% και η διαφορά από το 30%

Είναι διαφορετικό να προσέλθει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές με την αντίληψη ότι οποιαδήποτε επίδοση κάτω από το 30% αποτελεί βαριά πολιτική ήττα, δημιουργώντας ένα κλίμα απογοήτευσης. Διαφορετικό είναι να έχει προηγουμένως διαμορφωθεί η εντύπωση ότι το πραγματικά καταστροφικό αποτέλεσμα, αυτό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισβήτηση, βρίσκεται στην περιοχή του 25%.

Εάν, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία κινηθεί κοντά στο 30%, παραμείνει καθαρά πρώτο κόμμα και η δεύτερη πολιτική δύναμη βρεθεί σε μεγάλη απόσταση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποστηριχθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Η δήλωση αυτή, λοιπόν, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μήνυμα προς τους αμφισβητίες, θέτοντας ένα σαφές όριο για την εκλογική επίδοση που θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την πολιτική του επιβίωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki