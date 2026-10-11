Η πολιτική συζήτηση, οι εκλογές και οι σοβαρές προκλήσεις

Ο Σταύρος Χριστακόπουλος, σε πρόσφατο άρθρο του, αναδεικνύει την απόσταση μεταξύ της τρέχουσας πολιτικής συζήτησης και των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Επισημαίνει ότι η μιντιακή και σοσιαλμιντιακή επικαιρότητα, γεμάτη με παραπολιτική τιποτολογία, δεν πρόκειται να επηρεάσει την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εκλογές. Οι ψηφοφόροι, όπως τονίζει, δεν θα σταθμίσουν την επιλογή τους με βάση αυτά τα θέματα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με απείρως σοβαρότερα ζητήματα, τα οποία αναμένονται να ενταθούν τον ερχόμενο χειμώνα.

Η παραπολιτική ατζέντα και οι εκλογές

Ο συγγραφέας ξεκινά την ανάλυσή του με τον «μεγάλο καημό» που προκάλεσαν οι απουσίες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, μια φασαρία που του φέρνει στον νου την παροιμία με τη φοράδα και το αλώνι. Αυτή η συζήτηση, κατά τον ίδιο, αποτελεί μέρος της παραπολιτικής τιποτολογίας που κυριαρχεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος, ένα γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρό παράπτωμα» από τα «εμμονικά αριστερόμετρα». Επίσης, σχολιάζει τις «μεταγραφές» του Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίες προήλθαν από τα «αζήτητα του ΣΥΡΙΖΑ» και βρέθηκαν τελικά στον Στέφανο Κασσελάκη, περιγράφοντας το ως «αυτοκτονικό φάλτσο» του Ανδρουλάκη.

Παρά την ένταση που προσλαμβάνουν αυτά τα ζητήματα στη δημόσια συζήτηση, ο Σταύρος Χριστακόπουλος τονίζει ότι κανένα από αυτά δεν πρόκειται να διαδραματίσει οποιονδήποτε ρόλο στις επόμενες εκλογές. Η ψήφος των πολιτών, όπως υπογραμμίζει, δεν θα βασιστεί σε τέτοιου είδους παραπολιτικές λεπτομέρειες.

Οι πραγματικές προκλήσεις για τη χώρα

Η προσοχή, σύμφωνα με τον συγγραφέα, πρέπει να στραφεί στα ζητήματα που βιώνει ήδη η χώρα και σε αυτά που πρόκειται να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του ερχόμενου χειμώνα. Αυτές οι προκλήσεις θεωρούνται «απείρως σοβαρότερες» από την παραπολιτική ατζέντα που κατακλύζει την επικαιρότητα.

Στο διεθνές σκηνικό, η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από την εξέλιξη δύο μεγάλων πολέμων. Πρόκειται για τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, των οποίων το τέλος «δεν φαίνεται ούτε με το μικροσκόπιο». Αυτή η διαρκής αστάθεια προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Η «βόμβα» της Γαλλίας και η Ευρώπη

Εκτός από τις υφιστάμενες διεθνείς συγκρούσεις, μια νέα «βόμβα» έχει προστεθεί στο ευρωπαϊκό σκηνικό, προερχόμενη από τη Γαλλία. Αυτή η εξέλιξη, όπως αναφέρεται, απειλεί να ανατινάξει τα θεμέλια της «όχι και τόσο ενωμένης Ευρώπης», υποδηλώνοντας σοβαρές εσωτερικές πιέσεις και διαιρέσεις.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σοβαρότητας της κατάστασης είναι η προεκλογική εκστρατεία της Μαρίν Λεπέν. Η Λεπέν, η οποία ηγείται της αντιπολίτευσης και προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, υπόσχεται «μεγαλύτερες περικοπές δαπανών» αντί για παροχές. Αυτή η προσέγγιση είναι ενδεικτική του πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση, ειδικά όταν ο Εμανουέλ Μακρόν δυσκολεύεται να περάσει τις δικές του περικοπές.

Ο προϋπολογισμός και η ενεργειακή κρίση

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση κατέθεσε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τον συγγραφέα, συνοδεύεται από «προσευχές» να μην δυσκολέψει η κατάσταση ακόμη περισσότερο. Αυτό υπογραμμίζει την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομική διαχείριση της χώρας.

Παράλληλα, αναφορικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν «απάντησε» στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η απάντηση της Φον Ντερ Λάιεν ήταν σαφής: δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για το ζήτημα, αλλά μόνο εθνικά εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία είναι επιπλέον «σαφώς προσδιορισμένα ως προς τη φύση και την έκτασή τους», περιορίζοντας την ευελιξία των κρατών μελών.

Η προοπτική αλλαγής αυτής της πολιτικής τους επόμενους μήνες κρίνεται «εξαιρετικά αμφίβολη». Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βασιστούν κυρίως στις δικές τους δυνατότητες και πόρους για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki