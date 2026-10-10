Η Ουάσιγκτον φέρεται να πίεσε το Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν εν όψει εκλογών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να άσκησαν πιέσεις στο Ισραήλ προκειμένου να πραγματοποιήσει μόνο του στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Maariv, η Ουάσινγκτον επιδίωκε να αποφύγει το πολιτικό κόστος μιας αμερικανικής επίθεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες που επικαλείται ο ανταποκριτής του Channel 12 στην Ουάσινγκτον, Μπαράκ Ραβίντ, αναφέρουν ότι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις εν λόγω πληροφορίες.

Οι πιέσεις της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Maariv, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να πίεσαν το Ισραήλ να αναλάβει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, χωρίς την άμεση συμμετοχή της Ουάσινγκτον. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές που έχουν γνώση των επαφών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δύο χωρών κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο βασικός λόγος πίσω από αυτή την υποτιθέμενη πίεση ήταν η επιθυμία της αμερικανικής πλευράς να αποφύγει οποιοδήποτε πολιτικό κόστος θα μπορούσε να προκύψει από μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση. Αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου.

Ο πολιτικός κίνδυνος για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το δημοσίευμα της Maariv υποστηρίζει ότι η αμερικανική πλευρά είχε ως στόχο να μεταφέρει στο Ισραήλ την ευθύνη και τους πιθανούς πολιτικούς κινδύνους που θα συνεπαγόταν μια νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης. Αυτή η περίοδος χαρακτηριζόταν ως ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα, εκτιμούσαν ότι το Ισραήλ ενδεχομένως να ενδιαφερόταν για ένα νέο χτύπημα εναντίον του Ιράν πριν από τις δικές του εκλογές. Αντίθετα, μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα μπορούσε, κατά το σκεπτικό που αποδίδεται στην Ουάσινγκτον, να έχει αρνητικές πολιτικές συνέπειες για τον Τραμπ.

Η αρχική πρόταση και οι διαψεύσεις

Η ισραηλινή εφημερίδα υποστηρίζει ότι η αρχική πρόταση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ισοδυναμούσε ουσιαστικά με ένα αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Αυτή η δράση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί χωρίς την άμεση συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταφέροντας έτσι το βάρος της επιχείρησης εξ ολοκλήρου στο Ισραήλ.

Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζουν μια διαφοροποίηση από προηγούμενα δημοσιεύματα, τα οποία είχαν επικεντρωθεί στο ενδεχόμενο ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος να λάβει την απόφαση για την επανέναρξη στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της Maariv διαψεύστηκαν από δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν Ισραηλινό, οι οποίοι δήλωσαν στον ανταποκριτή του Channel 12 στην Ουάσινγκτον, Μπαράκ Ραβίντ, ότι οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν από το Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις εκλογές.

Υπαναχώρηση και πιθανή αναθεώρηση

Κατά τις πηγές της Maariv, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον υπαναχωρήσει από το συγκεκριμένο αίτημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς σχέσεις στην περιοχή παραμένουν τεταμένες και οι στρατιωτικές κινήσεις παρακολουθούνται στενά.

Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι μετά από μια νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι πιθανό να αναθεωρήσει την αρχική του απόφαση. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή στάσης εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τις στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki