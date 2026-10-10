Το ενδιαφέρον του Μαργαρίτη Σχοινά για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας και οι σκέψεις του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έκανε μια κίνηση υποστήριξης, γνωστή ως «αβάντα», προς τον Μαργαρίτη Σχοινά κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στον τόπο καταγωγής του κ. Σχοινά, την Αρναία Χαλκιδικής. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις πολιτικές βλέψεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιθυμεί να πολιτευτεί σε τοπικό επίπεδο ή σε οποιαδήποτε άλλη εκλογική περιφέρεια.

Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως υποδεικνύουν ότι οι προτεραιότητες του κ. Σχοινά για το πολιτικό του μέλλον στρέφονται προς μια διαφορετική κατεύθυνση, εστιάζοντας σε πιθανή υποψηφιότητα μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την κυβερνητική εκπροσώπηση.

Η πρωθυπουργική «αβάντα» στην Αρναία Χαλκιδικής

Κατά την επίσκεψή του στην Αρναία Χαλκιδικής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέτρεψε τον Δήμαρχο της πόλης να ανακηρύξει τον Μαργαρίτη Σχοινά επίτιμο δημότη. Η ενέργεια αυτή του πρωθυπουργού ερμηνεύτηκε ως μια έμπρακτη κίνηση υποστήριξης προς τον κ. Σχοινά, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή και διατηρεί δεσμούς με αυτήν.

Ο Δήμαρχος της Αρναίας, απαντώντας άμεσα στην προτροπή του πρωθυπουργού, ενημέρωσε ότι η ανακήρυξη του Μαργαρίτη Σχοινά σε επίτιμο δημότη είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει την αναγνώριση του κ. Σχοινά από την τοπική κοινωνία της γενέτειράς του.

Οι πολιτικές προθέσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Παρά την πρωθυπουργική υποστήριξη και τη σύνδεσή του με τη Χαλκιδική, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, φέρεται να μην ενδιαφέρεται καθόλου να πολιτευτεί στην εν λόγω περιοχή. Η απουσία ενδιαφέροντος για εκλογική υποψηφιότητα δεν περιορίζεται μόνο στη Χαλκιδική, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος και σε οποιαδήποτε άλλη εκλογική περιφέρεια της χώρας.

Άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του κ. Σχοινά και παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του μετά την υπουργοποίησή του, διαβεβαιώνουν για τις προθέσεις του. Οι πληροφορίες αυτές σκιαγραφούν μια σαφή κατεύθυνση ως προς το πολιτικό του μέλλον, η οποία αποκλίνει από την παραδοσιακή διεκδίκηση σταυρού προτίμησης σε μια εκλογική περιφέρεια, εστιάζοντας σε άλλες επιλογές.

Το σενάριο της εκλόγιμης θέσης στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Οι πολιτικές βλέψεις του Μαργαρίτη Σχοινά φαίνεται να στρέφονται προς την εξασφάλιση μιας εκλόγιμης θέσης στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Αυτό το σενάριο συνδέεται άμεσα με μια συγκεκριμένη εξέλιξη στο κυβερνητικό σχήμα και την επικείμενη εκλογική διαδικασία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο προϋποθέσεων για την υποψηφιότητά του.

Συγκεκριμένα, η υποψηφιότητα του Μαργαρίτη Σχοινά σε εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας θα είναι σίγουρη, αν αναλάβει τη σκυτάλη από τον Παύλο Μαρινάκη, στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η ανάληψη αυτής της θέσης προϋποθέτει την παραίτηση του νυν κυβερνητικού εκπροσώπου, Π. Μαρινάκη, πριν από τις εκλογές, όπως ρητά ορίζει ο εκλογικός νόμος, προκειμένου ο κ. Μαρινάκης να δώσει τη μάχη του σταυρού σε μια εκλογική περιφέρεια της επιλογής του.

Εναλλακτικές επιλογές και μελλοντικές αποφάσεις για το υπουργικό συμβούλιο

Στην περίπτωση που το σενάριο της ανάληψης της θέσης του κυβερνητικού εκπροσώπου και της συνακόλουθης υποψηφιότητας στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας δεν ευοδωθεί, ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Οι αποφάσεις του για το πολιτικό του μέλλον θα εξαρτηθούν από τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις και τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Σχοινάς θα περιμένει να δει τι κυβέρνηση θα σχηματιστεί μετά την εκλογική αναμέτρηση. Κατόπιν αυτής της αξιολόγησης, θα αποφασίσει αν επιθυμεί να εισέλθει ξανά στο υπουργικό συμβούλιο, σε κάποια νέα θέση, ή αν θα επιλέξει να επιστρέψει «στας Ευρώπας», υποδηλώνοντας πιθανή επάνοδο σε ευρωπαϊκούς θεσμούς ή άλλες δραστηριότητες εκτός της εγχώριας πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis