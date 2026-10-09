Το ΠΑΣΟΚ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα κοινωνικά προβλήματα

Το ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι έχουν αποσυνδεθεί οριστικά από τα κοινωνικά προβλήματα των πολιτών. Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, το κόμμα σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, τονίζοντας ότι «οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ».

Η κριτική για την αποσύνδεση από την κοινωνία

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα». Το κόμμα απευθύνθηκε στον κ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης που δεν ”πράσσειν άλογα”, καλό θα ήταν να μην ξεχνάει τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του», απαριθμώντας μια σειρά από ζητήματα που, κατά το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύουν την αποτυχία των κυβερνητικών πολιτικών.

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην αντίληψη ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Το κόμμα αναφέρθηκε σε δηλώσεις υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης, οι οποίοι φέρονται να αποκαλούν την κοινωνική πραγματικότητα «συγκλονιστική ευημερία», να διαιρούν τους πολίτες σε «κακομοίρηδες/νοικοκύρηδες» και να «κουνάνε το δάχτυλο» σε όσους δυσκολεύονται οικονομικά, προτρέποντάς τους «να παίρνουν λεωφορείο».

Υψηλός κίνδυνος φτώχειας και κόστος στέγασης

Ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής του ΠΑΣΟΚ αφορά τον υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει πολύ υψηλό κίνδυνο, καθώς το 2025 αφορούσε το 27,5% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται στο 20,9%, καθιστώντας την Ελλάδα τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην Ένωση, μετά τη Βουλγαρία.

Παράλληλα, το κόστος στέγασης αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι το 26,4% των πολιτών επιβαρύνεται υπέρμετρα από το κόστος στέγασης. Επιπλέον, ένα ποσοστό 18,1% δεν μπορεί να διατηρήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας την ένταση της στεγαστικής κρίσης.

Το διογκούμενο ιδιωτικό χρέος και οι πλειστηριασμοί

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ έθιξε και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο, όπως αναφέρει, διογκώνεται ανεξέλεγκτα, φτάνοντας τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόμμα τονίζει ότι τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν αποτύχει παταγωδώς, αφήνοντας τους πολίτες εκτεθειμένους.

Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και οι αυθαιρεσίες των funds και των servicers να έχουν γίνει καθημερινότητα, επιδεινώνοντας την οικονομική ανασφάλεια των νοικοκυριών. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των πολιτών από αυτή την κατάσταση.

Προβλήματα σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και εργαζόμενους

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ επεκτείνεται και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν εξαιρεθεί από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης και δεν είχαν καμία δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης των οφειλών τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι συνταξιούχοι, από την πλευρά τους, βλέπουν τις συντάξεις τους καθηλωμένες, καθώς οι αυξήσεις που λαμβάνουν είναι μικρότερες από την αύξηση του πληθωρισμού. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι αρνείται το δίκαιο αίτημα για επαναφορά της 13ης σύνταξης και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, αφήνοντας τους συνταξιούχους με μειωμένη αγοραστική δύναμη. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι βλέπουν τις ώρες εργασίας τους να αυξάνονται συνεχώς, ενώ οι αποδοχές τους παραμένουν ίδιες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την καθημερινότητά τους.

Στεγαστική κρίση και κυβερνητικές απαντήσεις

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ είναι η στεγαστική κρίση, με τις τιμές των ενοικίων να «σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο». Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αρνείται εμμονικά να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αντί για λύσεις, η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζει ως λύση στο κοινωνικό πρόβλημα τη «μπίζνα των μεγαλοεργολάβων να πάρουν μπόνους δύο ορόφων», υποδηλώνοντας ότι εξυπηρετούνται άλλα συμφέροντα αντί των αναγκών των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis