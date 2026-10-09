Η Λαϊκή Ενότητα ανακοίνωσε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και δημιουργία νέου κόμματος

Η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά (ΛΑΕ–ΑΑ) ανακοίνωσε την αυτόνομη κάθοδό της στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, παράλληλα με την προώθηση ενός νέου κομματικού εγχειρήματος. Η απόφαση αυτή συνδυάζεται με ένα κάλεσμα διεύρυνσης προς άλλες αριστερές δυνάμεις και αγωνιστές των κινημάτων. Η ανακοίνωση έγινε σε δημόσια συγκέντρωση στο θέατρο Βεάκη, όπου εκφράστηκαν και σαφείς αιχμές προς την υπόλοιπη Αριστερά για τη στάση της.

Αυτόνομη εκλογική πορεία και νέο κόμμα

Η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά (ΛΑΕ–ΑΑ) γνωστοποίησε την πρόθεσή της να συμμετάσχει αυτόνομα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Παράλληλα με την εκλογική της παρουσία, η οργάνωση προχωρά στην προώθηση ενός νέου κομματικού εγχειρήματος.

Στόχος του εγχειρήματος αυτού είναι η συγκρότηση ενός νέου κόμματος, το οποίο θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης για την αντιιμπεριαλιστική Αριστερά. Η πρωτοβουλία προβλέπει τη συμμετοχή δυνάμεων που εκτείνονται πέρα από τη σημερινή οργανωτική σύνθεση της ΛΑΕ–ΑΑ, επιδιώκοντας μια ευρύτερη συσπείρωση.

Κάλεσμα διεύρυνσης και η εκδήλωση στο θέατρο Βεάκη

Η απόφαση για αυτοτελή εκλογική παρουσία συνοδεύτηκε από ένα ανοιχτό κάλεσμα διεύρυνσης. Αυτό απευθύνεται σε άλλες αριστερές δυνάμεις, καθώς και σε αγωνιστές που δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά κινήματα, με σκοπό την ενίσχυση του νέου εγχειρήματος.

Η δημόσια συγκέντρωση για την ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Βεάκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της οργάνωσης, ο χώρος ήταν κατάμεστος, με την παρουσία νέων ανθρώπων να είναι ιδιαίτερα έντονη, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις.

Αιχμές και ανοιχτό παράθυρο για συνεργασίες

Η πολιτική επιλογή της ΛΑΕ–ΑΑ συνοδεύτηκε από σαφείς αιχμές προς τις υπόλοιπες δυνάμεις της Αριστεράς. Οι αιχμές αυτές αφορούσαν τη στάση τους απέναντι στην πρόταση της Λαϊκής Ενότητας για κοινή δράση και εκλογική συνεργασία.

Ωστόσο, παρά τις διατυπωμένες επικρίσεις, η ΛΑΕ–ΑΑ δεν απέκλεισε τη δυνατότητα συνεννόησης στο μέλλον. Η πόρτα για συνεργασίες παραμένει ανοιχτή, εφόσον δημιουργηθούν νέες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την κοινή πορεία των αριστερών δυνάμεων.

Οι δηλώσεις του γραμματέα, Δημήτρη Στρατούλη

Την απόφαση για αυτόνομη κάθοδο και νέο κόμμα ανακοίνωσε ο γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας, Δημήτρης Στρατούλης. Ο κ. Στρατούλης συνέδεσε την επιλογή της αυτόνομης καθόδου με την απουσία ανταπόκρισης στο ενωτικό κάλεσμα που είχε απευθύνει η οργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Στρατούλης ανέφερε: «Αφού οι υπόλοιπες δυνάμεις της Αριστεράς γυρίζουν την πλάτη στην ανάγκη της εποχής και στην πρότασή μας για κοινή δράση και εκλογική συνεργασία, η Λαϊκή Ενότητα μπορεί να δώσει και θα δώσει την εκλογική μάχη αυτόνομα, με το κεφάλι ψηλά, ως η αξιόπιστη, ενωτική και ανυποχώρητη φωνή της ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Ο γραμματέας της ΛΑΕ διευκρίνισε επίσης ότι η οργάνωση προετοιμάζεται πλέον συστηματικά για αυτή την επιλογή. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε πολιτική ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενες ενωτικές πρωτοβουλίες, εάν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για εκλογικές διεργασίες στη Ριζοσπαστική Αριστερά.

Συγκρότηση νέου κόμματος και διεύρυνση της βάσης

Η αυτόνομη εκλογική προετοιμασία αποτελεί τη βασική κατεύθυνση της ΛΑΕ–ΑΑ για την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, η δυνατότητα για συνεργασίες με άλλες δυνάμεις της Αριστεράς παραμένει ενεργή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση.

Η εξαγγελία για τη συγκρότηση ενός νέου κόμματος προσδίδει στην πρωτοβουλία ένα ευρύτερο περιεχόμενο, πέρα από την απλή ανακοίνωση μιας εκλογικής καθόδου. Το ζητούμενο που θέτει η ΛΑΕ–ΑΑ είναι η ουσιαστική διεύρυνση της πολιτικής και οργανωτικής της βάσης.

Αυτή η διεύρυνση επιδιώκεται μέσω της συμμετοχής άλλων αριστερών δυνάμεων, καθώς και ανθρώπων που δραστηριοποιούνται ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες, ενισχύοντας έτσι την απήχηση και τη δυναμική του εγχειρήματος.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης

Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Βεάκη, το λόγο έλαβαν οι δύο γραμματείς της οργάνωσης, ο Δημήτρης Στρατούλης και η Μαριάννα Τσίχλη. Η παρουσία τους σηματοδότησε την επίσημη ανακοίνωση των αποφάσεων της Λαϊκής Ενότητας.

Επιπλέον, προσκεκλημένοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η Νάντια Βαλαβάνη, ο Βασίλης Λιόσης και ο Γιάννης Ραχιώτης. Παρέμβαση έκανε και ο δήμαρχος του μαρτυρικού Διστόμου, Γιάννης Σταθάς, προσδίδοντας επιπλέον βαρύτητα στην εκδήλωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki