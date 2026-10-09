Η κριτική Τσίπρα για τον Μάρκο Ρούμπιο, το ραντεβού που δεν έγινε και οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, εκφράζοντας τις απόψεις του τόσο από το συνέδριο του Βήματος όσο και από το ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Την ίδια στιγμή, ένα προγραμματισμένο ραντεβού μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που είχε ανακοινωθεί για σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκε. Παράλληλα, οι δημοσκόποι προετοιμάζονται για τον νέο κύκλο ερευνών του Οκτωβρίου, έχοντας καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αποτυπώνεται το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων».

Η κριτική του Αλέξη Τσίπρα και οι γεωπολιτικές επισημάνσεις

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε έντονη κριτική για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι δηλώσεις του έγιναν τόσο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Βήματος όσο και μέσω του ραδιοφώνου των Παραπολιτικών. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις, η αξία της κριτικής εξαρτάται από αυτόν που την ασκεί.

Κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου με τη Νίκη Λυμπεράκη στο συνέδριο του Βήματος, ο κ. Τσίπρας περιέγραψε το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ως ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Αυτή η περιγραφή έγινε με σοβαρό και περισπούδαστο ύφος. Παρόλο που ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε δεδομένη εμπειρία στα γεωπολιτικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, φαίνεται ότι εξακολουθεί να έχει κενά σε αυτά τα θέματα.

Το ραντεβού Μητσοτάκη - Μεϊμαράκη που δεν έγινε

Μια κεντρική πηγή του Μεγάρου Μαξίμου είχε αναφέρει προ ημερών ότι σήμερα, 9 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιούνταν ραντεβού μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, δήλωνε εδώ και μέρες ότι δεν είχε καμία γνώση για ένα τέτοιο ραντεβού.

Ο κ. Μεϊμαράκης δεν παρέστη στα γενέθλια του κόμματος, καθώς βρισκόταν στο Στρασβούργο, όπου είχε υποχρεώσεις στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Παρά την έλλειψη γνώσης για το συγκεκριμένο ραντεβού, ο ίδιος σημείωσε ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν συνομιλεί με τον κ. Μητσοτάκη. Επίσης, ανέφερε ότι θα συναντηθούν κάποια στιγμή, όταν θα βρίσκεται στην Αθήνα και θα είναι διαθέσιμος.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και η πολιτική του διαδρομή

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης διαθέτει γνώση και άποψη για τις εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Όποτε του ζητείται, εκφράζει και μεταφέρει την άποψή του. Ο ίδιος δεν φέρει κανένα απωθημένο από το γεγονός ότι πριν από δέκα χρόνια έχασε εσωκομματικές εκλογές.

Έκτοτε, η πολιτική του διαδρομή συνεχίστηκε ενεργά. Πολιτεύτηκε δύο φορές με σταυρό στο ευρωψηφοδέλτιο και διετέλεσε αρκετές φορές πρόεδρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η παρουσία του παραμένει σημαντική στα κομματικά δρώμενα.

Ο νέος κύκλος δημοσκοπήσεων και το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων»

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει πιθανότατα την Τετάρτη με την έρευνα της Opinion Poll για το Action24. Ένα από τα ζητήματα που είχαν να καθορίσουν οι δημοσκόποι ήταν ο τρόπος αποτύπωσης του κόμματος Κασιδιάρη, ή αλλιώς του κόμματος «Συμμαχία Ελλήνων».

Το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ιδρύθηκε από τρεις πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών και ο Κασιδιάρης το στηρίζει ανοιχτά. Οι δημοσκόποι συμφώνησαν ότι εάν υπάρξουν πάνω από 1% αυθόρμητες απαντήσεις για τη «Συμμαχία Ελλήνων» ή τον Κασιδιάρη, θα εμφανίζεται στήλη στις έρευνες με το όνομα του κόμματος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι προτιμήσεις αυτές θα καταγράφονται στην κατηγορία «Άλλο Κόμμα».

Ο πρωθυπουργός στη Χαλκιδική

Χθες, 8 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την περιοδεία του στη Χαλκιδική. Η πρώτη του στάση ήταν στο γυναικείο μοναστήρι της Ορμύλιας. Εκεί, τον υποδέχθηκε ο καθηγούμενος της Σιμωνόπετρας, Γέροντας Ελισσαίος.

Με πληροφορίες από: Reader