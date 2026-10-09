Μητσοτάκης: Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 FM, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «θετικό αποτύπωμα» από την επίσκεψη αυτή, επισημαίνοντας την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, μια θεσμοθετημένη διαδικασία που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών.

Ο στρατηγικός διάλογος και η σπανιότητα της επίσκεψης

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδος, μια διαδικασία που έχει θεσμοθετηθεί για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Όπως εξήγησε, ο κ. Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει ταξιδέψει μία φορά στο παρελθόν για τον σκοπό αυτό, πέρυσι στην Ινδία, καθιστώντας την Ελλάδα τη δεύτερη χώρα στην οποία πραγματοποιεί μια τέτοια επίσκεψη. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Αμερικανό αξιωματούχο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Επέκταση των διμερών σχέσεων πέρα από την άμυνα

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, διαθέτουν μια έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση. Ωστόσο, αυτές οι σχέσεις επεκτείνονται πλέον και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως είναι τα ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το αποτύπωμα της επίσκεψης ήταν αναμφίβολα θετικό, καθώς ο κ. Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, καθιστώντας την Ελλάδα έναν σημαντικό παράγοντα σταθερότητας.

Αμυντική συνεργασία και στρατηγικό πλεονέκτημα

Σε ό,τι αφορά τα αμιγώς αμυντικά ζητήματα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της Ελλάδας να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα στις προμήθειες αμυντικού υλικού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η απόφαση για την απόκτηση των αεροσκαφών F-35, μαζί με τα πιο σύγχρονα όπνα που μπορούν να τα συνοδεύουν.

Επιπλέον, η αναβάθμιση των F-16 αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας την κοινή τους στάση σε θέματα ασφάλειας και άμυνας στην περιοχή.

Η ήπια ισχύς της Ελλάδας και ο ρόλος της ως γέφυρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επικοινωνιακή διάσταση της επίσκεψης, τονίζοντας ότι «οι εικόνες μιλούν από μόνες τους». Η αναπαραγωγή της επίσκεψης στο εξωτερικό, καθώς και το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μίλησε στην Πνύκα, με την εικόνα της Ακρόπολης στο φόντο, αποτελούν ενδείξεις της ήπιας ισχύος που διαθέτει η Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδας ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Τέλος, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια χώρα ενταγμένη στον σκληρό πυρήνα της Δύσης, αλλά λειτουργεί και ως γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή, την περιοχή του Κόλπου και την Ινδία, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο γεωπολιτικό της ρόλο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Newsit