Ανεξάρτητοι βουλευτές: Σιγή ιχθύος μετά το τελεσίγραφο Τσίπρα για παραίτηση

Σε σιγή ιχθύος και με «φρένο» στις αποφάσεις τους βρίσκονται οι ανεξάρτητοι βουλευτές, παρά το «τελεσίγραφο» που απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με τις παραιτήσεις τους. Η αρχική ορμή που υπήρχε για άμεσες κινήσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου έχει υποχωρήσει, με τους βουλευτές να επιλέγουν τη σιωπή.

Η στάση των ανεξάρτητων βουλευτών

Πολλοί από τους ανεξάρτητους βουλευτές ερμηνεύουν τη φράση του πρώην πρωθυπουργού, «δεν θα δείτε, στα ψηφοδέλτια μας, κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο», ως μια ένδειξη ότι μπορούν να διατηρήσουν τη βουλευτική τους έδρα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αυτή η ερμηνεία φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις τους.

Οι δεκατέσσερις βουλευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την «καθαίρεση» του Σωκράτη Φάμελλου, δεν συνιστούν πλέον μια συμπαγή ομάδα. Αντιθέτως, ο καθένας λειτουργεί «κατά το δοκούν», λαμβάνοντας ατομικές αποφάσεις για το μέλλον της κοινοβουλευτικής του παρουσίας. Η αναμονή για παράδοση εδρών που υπήρχε στις αρχές Σεπτεμβρίου έχει πλέον αντικατασταθεί από μια περίοδο σιωπής και αναστολής κινήσεων.

Ο Χάρης Μαμουλάκης και τα ζητήματα της Κρήτης

Ένας από τους βουλευτές που είχε ανακοινωθεί ότι αναμενόταν να παραδώσει την έδρα του μέσα στον Σεπτέμβριο ήταν ο Χάρης Μαμουλάκης. Ωστόσο, ο κ. Μαμουλάκης επέλεξε να διατηρήσει τα προνόμια του βουλευτή. Από τον Ιούνιο και μετά, έχει επιδοθεί στην ανάδειξη ζητημάτων της εκλογικής του περιφέρειας, της Κρήτης, μέσω ερωτήσεων στη Βουλή και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δεσμεύσεις του Γιώργου Γαβρήλου

Ο Γιώργος Γαβρήλος δεν διοχέτευσε ποτέ πληροφορίες περί επικείμενης αποχώρησής του από το κοινοβούλιο. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει σε επίπεδο κοινοβουλευτικού έργου, καθώς και η υποχρέωσή του απέναντι στους ψηφοφόρους του, τον υποχρεώνουν να παραμείνει βουλευτής.

Σε συνομιλίες του, ο κ. Γαβρήλος δεν αρνήθηκε ότι στην περίπτωση που του ζητούσε η ΕΛ.Α.Σ να ενταχθεί στο κόμμα, κατά πάσα πιθανότητα θα το αποδεχόταν. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα αποχωρούσε από τη Βουλή λίγο πριν τις εκλογές, σηματοδοτώντας μια πιθανή μελλοντική πολιτική μετακίνηση.

Η σταθερή στάση του Σωκράτη Φάμελλου

Εξαιρετικά εντυπωσιακή είναι η στάση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος δεν μπήκε καθόλου στη διαδικασία να σκεφτεί την αποχώρηση από το κοινοβούλιο. Ο κ. Φάμελλος, ο οποίος ήταν στο επίκεντρο των εξελίξεων που οδήγησαν στην αποχώρηση των 14 βουλευτών, παραμένει σταθερός στην έδρα του.

Το τελευταίο διάστημα, ο ανεξάρτητος βουλευτής περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στη Θεσσαλονίκη, την πόλη του. Εκεί, είτε με την κατάθεση ερωτήσεων είτε μέσω αναρτήσεων, προκρίνει και αναδεικνύει τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή του, διατηρώντας ενεργή την κοινοβουλευτική του δράση.

Αναθεωρήσεις αποφάσεων για Παναγιωτόπουλο και Ζαμπάρα

Ακόμα και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είχε προαναγγείλει πως θα παραδώσει την έδρα του στα μέσα Οκτωβρίου, εφόσον ολοκλήρωνε την αποτίμηση του κοινοβουλευτικού του έργου, φαίνεται να έχει αναθεωρήσει. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κ. Παναγιωτόπουλος προσανατολίζεται πλέον να παραδώσει την έδρα του στο τέλος του 2026.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Ζαμπάρας, μετά την παράδοση της έδρας από τον Συμεών Κεδίκογλου, εμφανιζόταν σε συνομιλητές του έτοιμος να πράξει το ίδιο αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα προφανώς «ζυγίζει» και τις υπόλοιπες πιθανές υποψηφιότητες της ΕΛ.Α.Σ στην Αιτωλοακαρνανία, αναστέλλοντας τις όποιες αποφάσεις του για άμεση αποχώρηση από τη Βουλή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis