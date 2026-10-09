Νέες δημοσκοπήσεις έρχονται, μετώπες στην κεντροαριστερά και ερωτήματα για την Interview

Νέες δημοσκοπήσεις αναμένονται να δημοσιευθούν την ερχόμενη εβδομάδα, φέρνοντας στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με πιθανές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην επίδραση της επίσκεψης Ρούμπιο στην εικόνα της κυβέρνησης, καθώς και στις δυναμικές που διαμορφώνονται στην κεντροαριστερά, χωρίς να έχουν μεσολαβήσει άλλα φοβερά γεγονότα. Παράλληλα, ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία εταιρειών δημοσκοπήσεων, με την περίπτωση της Interview να βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας.

Το κυβερνητικό ενδιαφέρον και η επίσκεψη Ρούμπιο

Με την αναμονή για τις νέες δημοσκοπήσεις να κορυφώνεται, η κυβέρνηση προσβλέπει σε ενίσχυση της εικόνας της, ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Η ελπίδα αυτή συνδέεται με την πρόσφατη επίσκεψη του Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την πρόθεση ψήφου υπέρ της, καθώς σε αυτό το πεδίο, τα λεγόμενα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά ήταν πάντα θετικά γι’ αυτήν.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο δεν παρείχε καθαρή στήριξη στην ελληνική πλευρά όσον αφορά θέματα όπως το καλώδιο. Αυτό το γεγονός έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπως η «γαλλική βοήθεια» που βυθίστηκε ανοιχτά της Κάσου, αλλά και η «αμερικανική συνδρομή» που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Οι δυναμικές στην κεντροαριστερά

Ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος των επικείμενων δημοσκοπήσεων είναι το εάν αλλάζουν τα δεδομένα στην κεντροαριστερά, είτε προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είτε προς αυτή του ΠΑΣΟΚ. Τον Σεπτέμβριο, ο μέσος όρος από δέκα και πλέον δημοσκοπήσεις έδειχνε καθαρό προβάδισμα για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγράφει κάποια άνοδο και να κερδίζει έδαφος.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει «βαθιά όρια» στην περιοχή του 12% με 13%. Υπενθυμίζουν ότι μετά το 2012 και το 13,1% που κατέγραψε τότε, το κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό τον πήχη σε οκτώ εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν πέντε βουλευτικές εκλογές και τρεις ευρωεκλογές, γεγονός που καθιστά τις τρέχουσες μετρήσεις ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία του.

Η «Συμμαχία Ελλήνων» και ο Ηλίας Κασιδιάρης

Οι δημοσκόποι αναμένουν με κομμένη την ανάσα να δουν πού θα βρουν τον ακροδεξιό σχηματισμό «Συμμαχία Ελλήνων», ο οποίος απολαμβάνει στήριξης από τον Ηλία Κασιδιάρη. Το κόμμα αυτό είναι υπαρκτό εδώ και έναν χρόνο, οπότε αναγκαστικά θα μετρηθεί στις νέες έρευνες, παρά το γεγονός ότι το θέμα της νομιμότητας για την κάθοδό του στις εκλογές αποτελεί μια άλλη ιστορία.

Οι επικείμενες δημοσκοπήσεις θα φανερώσουν περίπου πόση επιρροή έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Η μέτρηση αυτή αναμένεται να δώσει μια εικόνα της απήχησης του σχηματισμού.

Ερωτήματα για την εταιρεία Interview

Ένα άλλο, παρεμπίπτον ερώτημα που θα απαντηθεί στον επικείμενο κύκλο των δημοσκοπικών ερευνών είναι εάν θα διενεργήσει δημοσκόπηση η εταιρεία Interview. Η εταιρεία έχει ενημερωθεί από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) ότι πρέπει να ερευνηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσκοπήσεων.

Η έρευνα αυτή ξεκίνησε μετά από καταγγελία που αφορά τη δημοσίευση έρευνας πριν από την ημερομηνία λήξης της συλλογής των στοιχείων. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να απαντηθεί στον επικείμενο κύκλο των δημοσκοπικών ερευνών, θέτοντας ερωτήματα για τη λειτουργία των εταιρειών του κλάδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki