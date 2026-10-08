Ο πρωθυπουργός από τις Σκουριές: «Οι εμμονές της κυβέρνησης το 2017 κατέστησαν απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη λειτουργία του μεταλλείου της Eldorado Gold και της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Χαλκιδικής, εκφράζοντας αισιοδοξία για το μέλλον των επενδύσεων στη χώρα. Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης και αναφέρθηκε στις προκλήσεις του παρελθόντος, τονίζοντας ότι «οι εμμονές της κυβέρνησης το 2017 κατέστησαν απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης».

Αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον των επενδύσεων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας το μεταλλείο, περιέγραψε την εικόνα που αντικρίζει κανείς σήμερα ως «αισιόδοξη» και ως «εικόνα της Ελλάδος, η οποία ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία». Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα μπορεί πλέον να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι» και ότι οι απόψεις δεν αλλάζουν. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η εταιρεία έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει, καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι «βαριά» και απαιτεί «καθημερινή εγρήγορση και καθημερινή προσοχή».

Το δυναμικό της Βόρειας Ελλάδας και οι ενεργειακές προοπτικές

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι όσα έγιναν και γίνονται στις Σκουριές μπορούν να αποτελέσουν «προάγγελο και για άλλες τέτοιες επενδύσεις», ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή, όπως ανέφερε, διαθέτει έναν «μοναδικό ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην παλαιότερη αντίληψη ότι αυτό το δυναμικό έπρεπε να παραμείνει μέσα στη γη για τις επόμενες γενιές. Την ίδια άποψη, όπως θύμισε, υπήρχε και για τη δυνατότητα εύρεσης φυσικού αερίου. Σε αυτό το σημείο, πρόσθεσε ότι η σημερινή κυβέρνηση ξεκινά την πρώτη εξόρυξη φυσικού αερίου μετά από 40 χρόνια.

Επίπονες διαπραγματεύσεις και περιβαλλοντική διασφάλιση

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στις «επίπονες διαπραγματεύσεις» που πραγματοποιήθηκαν με τη σημερινή κυβέρνηση για τις επενδύσεις της εταιρίας. Κύριος στόχος αυτών των διαπραγματεύσεων ήταν να διασφαλιστεί ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή θα είχε το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, επιδιώχθηκε να αποδειχθεί ότι η εταιρεία μπορεί να αποκαταστήσει ικανοποιητικά το περιβάλλον μετά τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ζητήθηκαν τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο, αυστηροποιήθηκαν περαιτέρω οι ήδη αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και απαιτήθηκε πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολειμμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η υλοποίηση της επένδυσης και η οικονομική της σημασία

Όλες αυτές οι απαιτήσεις και οι τροποποιήσεις υλοποιήθηκαν από την εταιρεία, με το αποτέλεσμα να είναι ορατό σήμερα. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μία «εντυπωσιακή επένδυση» η οποία απορρόφησε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Η ολοκλήρωση και λειτουργία του μεταλλείου σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μία νέα εποχή για την ανάπτυξη και την προσέλκυση κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Reader