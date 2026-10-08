Τσιούτσιας: Δεν υπάρχει προσωπικό ζήτημα Σαμαρά με Μητσοτάκη – Η κριτική για την «ιδεολογική μετάλλαξη» της ΝΔ

Την πίεση που, όπως υποστηρίζει, δέχεται ο Αντώνης Σαμαράς για την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους ο πρώην πρωθυπουργός μιλά για ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και για παρακμή, ανέλυσε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του, Νίκος Τσιούτσιας. Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, όπου ξεκαθάρισε τη θέση του κ. Σαμαρά απέναντι στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά και οι πολιτικές πρωτοβουλίες

Ο κ. Τσιούτσιας απέρριψε κατηγορηματικά την εκτίμηση ότι στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να «ρίξει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία. Τόνισε με έμφαση ότι «δεν υπάρχει κανένα προσωπικό ζήτημα» μεταξύ των δύο πολιτικών προσώπων, διαχωρίζοντας την κριτική του πρώην πρωθυπουργού από προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Παράλληλα, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών από τον πρώην πρωθυπουργό στο μέλλον. Σημείωσε ότι ο ίδιος ο κ. Σαμαράς θα αποφασίσει πότε θα κινηθεί πολιτικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στη δημιουργία κάποιου κόμματος.

Η «ιδεολογική μετάλλαξη» της Νέας Δημοκρατίας

Εξηγώντας την κριτική του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την «ιδεολογική μετάλλαξη» της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Τσιούτσιας υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν αφορά τον αριθμό των στελεχών που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Αντίθετα, η κριτική εστιάζει στην πολιτική κατεύθυνση που έχει λάβει η παράταξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσιούτσιας υπενθύμισε ότι ο κ. Σαμαράς συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, αφού δύο φορές προηγουμένως δεν κατάφερε να λάβει την αυτοδυναμία. Όπως ανέφερε, «Δεν γινόταν αλλιώς. Αυτό δεν ήταν πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά. Το σεβάστηκε».

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου συνέδεσε την κριτική του πρώην πρωθυπουργού με συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης, την επιδοματική πολιτική που ακολουθείται, καθώς και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Όταν μιλούσε για ιδεολογική μετάλλαξη δεν μιλούσε για αριθμό στελεχών. Μίλησε για ιδεολογική προσέγγιση, δεν γίνεται να μην ασχολείται η παράταξη για τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιούτσιας, υπογραμμίζοντας την ουσία της προβληματικής του κ. Σαμαρά.

Επιδόματα και αντιπαραθέσεις

Ο Νίκος Τσιούτσιας άσκησε, παράλληλα, κριτική στην πολιτική των επιδομάτων, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή στάση της κυβέρνησης με την κριτική που ασκούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Επισήμανε την αλλαγή στάσης, τονίζοντας ότι αυτό που κάποτε αποτελούσε αντικείμενο κριτικής, έχει πλέον υιοθετηθεί.

«Ο Μητσοτάκης ασκούσε κριτική για τα επιδόματα Τσίπρα και πλέον αυτό έχει γίνει δόγμα», είπε ο κ. Τσιούτσιας. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ιδεολογική μετάλλαξη, κατά την άποψή του, αποτυπώνεται και στη θετική στάση που εκφράζουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αναδεικνύοντας ένα ακόμα σημείο διαφωνίας.

Σχέσεις με την κυβέρνηση και σημεία τριβής

Αναφερόμενος στις σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με την κυβέρνηση, ο Νίκος Τσιούτσιας υποστήριξε ότι ένα σημαντικό σημείο αντιπαράθεσης αποτέλεσε η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό συνέβη, όπως είπε, αντί της αποπομπής του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, γεγονός που δημιούργησε τριβές.

Ο κ. Τσιούτσιας δήλωσε σχετικά: «Οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν χάσουν τη δεδηλωμένη. Αντί να αποπεμφθεί, τότε, ο Γεραπετρίτης διαγράφηκε ο Σαμαράς».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis