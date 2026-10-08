Αλέξης Τσίπρας: Απογοητευτικός ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο, ανιστόρητη η αναφορά στον εθνικισμό

Μάλλον απογοητευτικός είναι ο απολογισμός από την επίσκεψη του Μάρκιο Ρούμπιο στην Αθήνα, με βάση τα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί της Πέμπτης. Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέντευξή του, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε δήλωση στήριξης ή ενθαρρυντικές αναφορές σε μια σειρά θεμάτων, με έμφαση στην υπόθεση του καλωδίου με την Κύπρο. Επίσης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στον εθνικισμό.

Η επίσκεψη Ρούμπιο και η έλλειψη στήριξης

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι περίμενε περισσότερα από την επίσκεψη του Μάρκιο Ρούμπιο στην Αθήνα, καθώς δεν υπήρξαν οι αναμενόμενες ενθαρρυντικές αναφορές για τη στήριξη των δίκαιων αιτημάτων της χώρας. Συγκεκριμένα, τόνισε την απουσία δημόσιας στήριξης στο θέμα της πόντισης του καλωδίου με την Κύπρο, σημειώνοντας ότι αυτή η ενέργεια δεν απαιτεί ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι αναφερόμαστε σε αυτονόητα δικαιώματα της χώρας. Παρά τη δημόσια απογοήτευση, ο κ. Τσίπρας κρατάει την ελπίδα ότι αυτά που δεν ειπώθηκαν δημοσίως, ίσως ειπώθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες, με σκοπό τη στήριξη της χώρας.

Η «ανιστόρητη» αναφορά στον εθνικισμό

Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε στον Αλέξη Τσίπρα η αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στον εθνικισμό, κατά την ομιλία του στην Πνύκα. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε την αναφορά αυτή ως ανιστόρητη.

Εξήγησε ότι η Ευρώπη αιματοκυλίστηκε από την άνοδο του Χίτλερ και τους εθνικισμούς, τονίζοντας με έμφαση πως η συγκεκριμένη δήλωση τον ενόχλησε.

Εξοπλιστικά και στρατηγικός διάλογος με ΗΠΑ

Στο ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, άφησε αιχμή για την έλλειψη ενημέρωσης από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με αυτά τα θέματα.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περίοδο της δικής του διακυβέρνησης, δηλώνοντας ότι ως πρωθυπουργός αναβάθμισε συνειδητά τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αμερική. Υπογράμμισε ότι ο στρατηγικός διάλογος σημαίνει συζήτηση αμοιβαία επωφελών κινήσεων και αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα εγκαίνια του στρατηγικού διαλόγου οδήγησαν στη συνάντηση με τον Πομπέο, η οποία με τη σειρά της οδήγησε στο έργο EastMed και τη σύνδεση Ισραήλ με Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και σε μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις προς όφελος της χώρας. Ο κ. Τσίπρας συμπλήρωσε ότι το 2016 είχε συναντηθεί με τον Μπάιντεν και είχε αρνηθεί κάποια πράγματα, ενώ σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης έδωσε επ’ αόριστον τη Σούδα.

Η ακρίβεια στην καθημερινότητα των πολιτών

Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε και για το θέμα της ακρίβειας, με αφορμή σχετική καμπάνια που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ραδιοσταθμό. Τόνισε ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας «δεν την βλέπουν πουθενά».

Υπογράμμισε ότι στη ΝΔ ξαφνιάζονται που σε όλες τις μετρήσεις σχετικά με το πότε οι πολίτες περνούσαν καλύτερα, η απάντηση είναι ότι περνούσαν τότε, που είχαμε και τα μνημόνια. Ο κ. Τσίπρας παρέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα από την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός: η βενζίνη ήταν 1,5 ευρώ, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1,1 ευρώ και η φέτα είχε 7 ευρώ. Ένα ενοίκιο στο Παγκράτι είχε 700 ευρώ, ενώ οι λογαριασμοί ρεύματος ήταν σε διαφορετικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρούνται αυξήσεις της τάξης του 70%, 80% και 100% σε όλο το πλέγμα της καθημερινότητας των πολιτών. Αν και υπήρξε αύξηση μισθού κατά 30%, ο κ. Τσίπρας διερωτήθηκε αν αυτή η αύξηση επαρκεί, απαντώντας αρνητικά. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι λογαριασμοί μεγάλων εταιρειών καταγράφουν ρεκόρ κερδών 20ετίας, ενώ βλέπουμε μια αλαζονεία. Κλείνοντας το θέμα, σημείωσε ότι τώρα έχουμε δύο πολέμους, ενώ τότε είχαμε μνημόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki