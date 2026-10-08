ΠΑΣΟΚ: Επέκταση της μείωσης ΦΠΑ σε νησιά και ενίσχυση αλιέων

Με τροπολογία που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, επεκτείνεται η μείωση των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Η πρόταση αφορά όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, ενώ παράλληλα θεσπίζεται ένας μηχανισμός αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ για τα μεγαλύτερα νησιά. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ προτείνει έκτακτη ενίσχυση για τους αλιείς, αντιμετωπίζοντας το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Επέκταση της μείωσης ΦΠΑ στα μικρά νησιά

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ προβλέπει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30%. Αυτή η μείωση θα καταλαμβάνει όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας που έχουν μόνιμο πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Για τον καθορισμό του πληθυσμού θα λαμβάνεται υπόψη η πλέον πρόσφατη απογραφή.

Η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης έχει οριστεί να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μείωση θα εξακολουθεί να υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ρητά στο άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Μηχανισμός αντισταθμιστικής απόδοσης για μεγαλύτερα νησιά

Πέρα από τα μικρά νησιά, η τροπολογία θεσπίζει έναν μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ για τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων και έως 130.000 κατοίκους. Αυτή η πρόβλεψη αφορά νησιά που δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4Α του άρθρου 26 του Νόμου 5144/2024.

Στόχος του μηχανισμού είναι η στήριξη του συνόλου της νησιωτικής χώρας, η οποία αντιμετωπίζει συγκεκριμένες οικονομικές και αναπτυξιακές προκλήσεις. Μέσω αυτού του μηχανισμού, επιδιώκεται η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ανάπτυξης.

Λειτουργία του μηχανισμού και διάθεση πόρων

Στον λογαριασμό του μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης θα πιστώνεται ένα ποσό που θα είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ των εσόδων ΦΠΑ που προκύπτουν από τις συναλλαγές επί αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού, και των εσόδων ΦΠΑ που θα προέκυπταν από τις ίδιες συναλλαγές εάν εφαρμόζονταν σε αυτές μειωμένοι κατά 30% συντελεστές. Και σε αυτή την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας θα ισχύουν.

Τα ποσά της αντισταθμιστικής απόδοσης, μέσω του λογαριασμού, θα επιστρέφουν στις νησιωτικές τοπικές κοινωνίες. Η διάθεσή τους θα γίνεται με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, με σκοπό τη χρηματοδότηση και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στα νησιά.

Έκτακτη ενίσχυση για τους αλιείς

Μετά από συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους αλιέων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατέθεσε επιπλέον τροπολογία. Αυτή η τροπολογία θεσπίζει έκτακτη ενίσχυση για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2026 έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η ενίσχυση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, με σκοπό την κάλυψη του αυξημένου κόστους των αλιευτικών καυσίμων. Το μοναδιαίο ποσό της ενίσχυσης ορίζεται σε 0,50 ευρώ ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου, πάντοτε εντός των ανώτατων ορίων και εντάσεων που επιτρέπει το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

Με πληροφορίες από: Reader