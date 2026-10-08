Σημαντική συμφωνία ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα. Η συμφωνία, η οποία αφορά εξοπλιστικά προγράμματα, έκλεισε με την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να έμεινε ικανοποιημένος από την έκβαση των συζητήσεων.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και η συμφωνία

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην ελληνική πρωτεύουσα, ολοκλήρωσε τις επαφές του με την υπογραφή αυτής της μεγάλης οικονομικής συμφωνίας. Το ποσό των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για την προμήθεια εξοπλιστικών συστημάτων, ενισχύοντας έτσι τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στη σύναψη της συμφωνίας με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έμεινε δυσαρεστημένος από την εξασφάλιση της συμφωνίας με την ελληνική πλευρά, η οποία αφορά σημαντικά κονδύλια για την άμυνα.

Η αναγνώριση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας

Στο πλαίσιο των επαφών του στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να αναγνώρισε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Αυτή η αναγνώριση συνοδεύτηκε από δηλώσεις που περιέγραφαν τον ρόλο της χώρας ως σημαντικό και κρίσιμο στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που συχνά αποτελεί μέρος των διπλωματικών συζητήσεων.

Ωστόσο, το δημοσίευμα παρατηρεί ότι με ένα ποσό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ να εξασφαλίζεται σε μία μόλις διήμερη επίσκεψη, ο οποιοσδήποτε αξιωματούχος, συμπεριλαμβανομένου του Ρούμπιο, θα μπορούσε να αποθεώσει ακόμα και τη συμβολή της Βόρειας Κορέας στο αγαθό της Δημοκρατίας και του πλουραλισμού. Επίσης, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να επαινέσει τη συμβολή προσώπων όπως ο Παπουτσέλης και η Τσαρούχα στην εξυγίανση της διαιτησίας, υπογραμμίζοντας την ισχύ των οικονομικών συμφωνιών στις διπλωματικές σχέσεις.

Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις εξοπλιστικές συμφωνίες

Η συμφωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο εξοπλιστικών συνεργασιών που παρατηρείται με την Ελλάδα. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Αθήνα αποτελεί σταθερό προορισμό για αξιωματούχους από διάφορες χώρες, οι οποίοι καταλήγουν σε συμφωνίες για την προμήθεια αμυντικού υλικού.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως Γάλλοι, Γερμανοί και Ιταλοί αξιωματούχοι έχουν επίσης συνάψει ανάλογες συμφωνίες κατά τις επισκέψεις τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Αυτή η τάση υποδεικνύει μια συνεχή ροή εξοπλιστικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή διαφόρων διεθνών εταίρων, καθιστώντας την Ελλάδα έναν ενεργό παίκτη στην αγορά αμυντικών συστημάτων.

Το ύψος της συμφωνίας και οι παρατηρήσεις

Το ποσό των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξασφαλίστηκε από τον Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται σημαντικό για την ελληνική άμυνα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι, αναλογικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τους Γάλλους, η συγκεκριμένη συμφωνία ενδέχεται να ήταν μικρότερη σε σύγκριση. Ωστόσο, τονίζεται η σημασία της «αναβαθμισμένης σχέσης» μεταξύ των δύο χωρών, η οποία φέρεται να αποτελεί βασικό παράγοντα στις εξελίξεις.

Η «αναβαθμισμένη σχέση» διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη αυτών των συνεργασιών, υπογραμμίζοντας τη διπλωματική διάσταση πέρα από την καθαρά οικονομική συναλλαγή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και η συμφωνία που προέκυψε αποτελούν μέρος αυτής της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας και των διμερών δεσμών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki