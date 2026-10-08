Το Πεντάγωνο ετοιμάζει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν τις αμερικανικές εκλογές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρόκειται να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση εναντίον της Τεχεράνης, λίγο πριν τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, το Πεντάγωνο έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Παρόλο που η εντολή δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των επιθέσεων, πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ επισημαίνουν ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να συμβεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς και πριν από τις ισραηλινές εκλογές.

Οι προετοιμασίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έχει λάβει την έγκριση από το Πεντάγωνο για να προχωρήσει στις απαραίτητες προετοιμασίες. Αυτό αφορά την επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν. Εφόσον πραγματοποιηθούν, οι επιχειρήσεις αυτές αναμένεται να περιλαμβάνουν εκτεταμένους βομβαρδισμούς. Οι στόχοι που έχουν προσδιοριστεί είναι οι ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, διάφορες υποδομές της χώρας, καθώς και πυρηνικοί στόχοι.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε σχετικά στο Axios ότι «η δουλειά του υπουργείου είναι να αναπτύσσει και να παρουσιάζει στρατιωτικές επιλογές στον πρόεδρο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο του υπουργείου Άμυνας στην παροχή εναλλακτικών λύσεων στην ηγεσία της χώρας.

Το πιθανό χρονοδιάγραμμα και οι πολιτικές επιπτώσεις

Οι πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τονίζουν ότι η πιθανότητα μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης είναι υπαρκτή και θα μπορούσε να εκδηλωθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να λάβουν χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός για τη χώρα. Επιπλέον, η πιθανή έναρξη των επιχειρήσεων τοποθετείται και πριν από τις ισραηλινές εκλογές.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα οριστικές αποφάσεις σχετικά με την έναρξη των επιθέσεων. Ωστόσο, η επανέναρξη του πολέμου μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, μία από τις πιθανές επιπτώσεις που αναφέρονται είναι η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, ένα ζήτημα με ευρύτερες οικονομικές προεκτάσεις.

Η θέση της Ουάσιγκτον και η κατάσταση της Τεχεράνης

Από τον Λευκό Οίκο διαμηνύεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στη διάθεσή του, υπογραμμίζοντας την ευελιξία της αμερικανικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «πολύ ισχυρή θέση». Αυτή η θέση ενισχύεται, όπως αναφέρθηκε, από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μιας στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου.

Σε αντίθεση με την ισχυρή θέση των ΗΠΑ, η ιρανική οικονομία φέρεται να βρίσκεται σε κατάρρευση. Αυτή η οικονομική κατάσταση του Ιράν αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή.

Πρόσφατες συναντήσεις και συζητήσεις

Οι τρέχουσες εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά από μια σημαντική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Καμπ Ντέιβιντ. Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ συγκεντρώθηκε την Παρασκευή για μια σύσκεψη που διήρκεσε αρκετές ώρες. Η ατζέντα της συνάντησης επικεντρώθηκε στον πόλεμο, καθώς και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που απασχολούν την αμερικανική κυβέρνηση. Οι συζητήσεις αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Reader