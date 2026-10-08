Μάρκο Ρούμπιο: «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο μίας σύγκρουσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Ρούμπιο τόνισε ότι κάτι τέτοιο «δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί».

Οι δηλώσεις για την ελληνοτουρκική σύγκρουση

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα παρεμβαίναν για να αποτρέψουν μια σοβαρή κλιμάκωση στην περίπτωση που τα πράγματα λάμβαναν άσχημη τροπή στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε πως για τον ίδιο ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν αδιανόητο. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε «απλώς δεν μπορεί να συμβεί».

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι μια σύγκρουση δεν θα ήταν επωφελής για κανέναν από τους εμπλεκόμενους, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επανέλαβε ότι πρόκειται για κάτι αδιανόητο, το οποίο οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί και δεν πιστεύει ότι θα συμβεί.

Το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο

Σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» και στον Αλέξη Παπαχελά, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά. Στόχος είναι να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση που θα μπορούσε να προκύψει με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Οι ΗΠΑ θα τονίσουν «προς όλες τις πλευρές πόσο σημαντικό είναι το έργο από τη σκοπιά μας».

Ο Αμερικανός υπουργός εξήγησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται ποικιλομορφία στις αλυσίδες εφοδιασμού, κάτι που αποτελεί μια πολύ σημαντική προτεραιότητα και ένα παράδειγμα του πώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ελλάδας αλληλεπικαλύπτονται. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ αφοσιωμένες σε αυτό το έργο και κατανοούν ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια. Σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες για να υπενθυμίσουν σε όλα τα μέρη τη σημασία του ζητήματος.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα να βρεθούν λύσεις, σημειώνοντας ότι ορισμένα από αυτά τα ζητήματα δεν επιλύονται καλύτερα μέσω των μέσων ενημέρωσης. Αντίθετα, είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο, καθώς είναι πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες.

Το ζήτημα των F-35 για την Τουρκία

Αναφορικά με το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε όντως η Τουρκία να λάβει τα αεροσκάφη για τα οποία έχει ήδη πληρώσει. Επισήμανε ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσουν οι παραδόσεις των αεροσκαφών.

Παρόλο που η παράδοση αυτών των αεροσκαφών απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα, πρόκειται για αεροσκάφη για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί το αντίτιμο. Ωστόσο, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, καθώς και μια διάταξη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr