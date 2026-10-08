Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα: Συμφωνίες 4 δισ. για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την επίτευξη συμφωνιών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Οι συμφωνίες αυτές αφορούν την προμήθεια πυραύλων, την αναβάθμιση μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε έκδοση Viper, καθώς και την παραχώρηση εκατοντάδων τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου Stryker. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος FMS και έχουν ως στόχο την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα πωλήσεων στρατιωτικού υλικού σε ξένες χώρες (FMS)

Οι ανακοινώσεις για τις συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων έγιναν στο κείμενο της Κοινής Δήλωσης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές οι συμφωνίες εντάσσονται στο πρόγραμμα Πωλήσεων Στρατιωτικού Υλικού σε Ξένες Χώρες, γνωστό ως FMS. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο χωρών.

Το FMS αποτελεί έναν διακρατικό μηχανισμό μέσω του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση οργανώνει την προμήθεια αμυντικού υλικού προς τις συμμαχικές χώρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για απευθείας αγορά από κάποιον κατασκευαστή, αλλά για πώληση που πραγματοποιείται από κράτος σε κράτος. Οι σχετικές επιστολές αποδοχής, γνωστές ως LOA, υπογράφονται κατά περίπτωση για την υλοποίηση των συμφωνιών.

Αναβάθμιση των F-16 σε Viper και ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας

Στην περίοπτη θέση της λίστας των συμφωνιών βρίσκεται η απόφαση για την αναβάθμιση επιπλέον 38 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 50 στην προηγμένη έκδοση Viper. Το κόστος αυτής της αναβάθμισης ανέρχεται σε 1,050 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες για την αναβάθμιση των αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, έως το έτος 2030, η Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να διαθέτει συνολικά 121 αεροσκάφη τύπου «οχιές του Αιγαίου», όπως αναφέρονται τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας στον εναέριο χώρο.

Προμήθεια πυραύλων μακρού πλήγματος και τεθωρακισμένων Stryker

Πέρα από την αναβάθμιση των F-16, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν και την αποδέσμευση μιας σειράς πυραύλων μακρού πλήγματος. Αυτοί οι πύραυλοι προορίζονται τόσο για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper όσο και για τα μελλοντικά F-35, με το συνολικό τους κόστος να υπολογίζεται περίπου στα 1,2 δισεκατομμύρια. Η προσθήκη αυτών των συστημάτων ενισχύει τις δυνατότητες κρούσης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, οι συμφωνίες προβλέπουν την παραχώρηση εκατοντάδων τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου Stryker. Η παραχώρηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τον εξοπλισμό του Στρατού Ξηράς, προσφέροντας σύγχρονα μέσα για την ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας για την αναβάθμιση του στρατιωτικού υλικού.

Διεύρυνση της συνεργασίας και επικαιροποίηση προγραμμάτων

Ο φετινός Στρατηγικός Διάλογος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ διεύρυνε τη διμερή συνεργασία πέρα από τα αμιγώς εξοπλιστικά προγράμματα, καλύπτοντας και μια σειρά από πρωτοποριακούς τομείς. Στον πυρήνα του οικονομικού και εξοπλιστικού σκέλους βρίσκεται η προμήθεια προηγμένου στρατιωτικού υλικού, οχημάτων μάχης, καθώς και κρίσιμων συστημάτων υποστήριξης και αναβάθμισης, που στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Διπλωματικοί κύκλοι εξήγησαν ότι η προσθήκη των εξοπλιστικών στο κείμενο προέκυψε κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της αντιπροσωπείας του Μάρκο Ρούμπιο και του αντίστοιχου κλιμακίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στρατιωτικοί κύκλοι διευκρίνισαν ότι πρόκειται επί της ουσίας για επικαιροποίηση προγραμμάτων του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ), το οποίο αποτελεί το επίσημο 12ετές, με προοπτική 20ετίας, πρόγραμμα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για τον σχεδιασμό και την προμήθεια των αμυντικών εξοπλισμών. Επίσης, η λίστα περιλαμβάνει κι ένα πρόγραμμα που χαρακτηρίστηκε ως «έκπληξη».

Με πληροφορίες από: Enikos