Ο Πίνατ «έκλεψε» την παράσταση στο Μαξίμου: Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι τον αποθέωσαν

Ενώ το κύριο ενδιαφέρον της ημέρας ήταν στραμμένο στη σημαντική συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ένας απρόσμενος «αξιωματούχος» κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις. Ο λόγος για τον Πίνατ, τον σκύλο του πρωθυπουργικού γραφείου, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο των αναρτήσεων Αμερικανών δημοσιογράφων που συνόδευαν τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και βρέθηκαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνάντηση στο Μαξίμου και ο απρόσμενος πρωταγωνιστής

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συνομιλίες τους επικεντρώθηκαν σε θέματα υψηλού επιπέδου, αφορώντας τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ζητήματα άμυνας και ενέργειας, όπως αναφέρθηκε.

Παρά τη σοβαρότητα της διπλωματικής ατζέντας και το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η συνάντηση, ο Πίνατ, ο σκύλος του πρωθυπουργικού γραφείου, αναδείχθηκε σε έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή. Η παρουσία του στο Μέγαρο Μαξίμου προσέλκυσε την προσοχή των δημοσιογράφων που κάλυπταν την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Ο ενθουσιασμός των Αμερικανών δημοσιογράφων

Δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Αθήνα δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τον Πίνατ. Μέσω αναρτήσεών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τον τετράποδο «αξιωματούχο» του Μεγάρου Μαξίμου, αποθεώνοντάς τον.

Ο Πίνατ κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις, με τους Αμερικανούς δημοσιογράφους να τον χαρακτηρίζουν ως έναν «διαφορετικό αξιωματούχο» που συγκέντρωσε τα βλέμματα και απέσπασε θετικά σχόλια κατά την παραμονή τους στην πρωτεύουσα.

Η ανάρτηση της Σάνον Κέιτ Κίνγκστον

Η δημοσιογράφος του ABC και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Σάνον Κέιτ Κίνγκστον, ήταν μία από τις πρώτες που μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό τους για τον Πίνατ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον σκύλο του πρωθυπουργικού γραφείου.

Συγκεκριμένα, η Σάνον Κέιτ Κίνγκστον έγραψε: «Πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά έχει τα πλεονεκτήματά της, όπως το να γνωρίζω τον αξιότιμο διπλωματικό εκπρόσωπο Πίνατ, μόνιμο κάτοικο του γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού και πολύ καλό σκυλάκι». Η δήλωσή της υπογράμμισε τον ιδιαίτερο ρόλο που απέκτησε ο Πίνατ.

Η δήλωση της Κέιτλιν Ντουρνμπος

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η δημοσιογράφος εξωτερικής πολιτικής και πολέμου, Κέιτλιν Ντουρνμπος. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμησή της για τον Πίνατ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον αγαπημένο της «αξιωματούχο» που συνάντησε κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα.

Στην ανάρτησή της στο Χ, η Κέιτλιν Ντουρνμπος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ο αγαπημένος μου αξιωματούχος που γνώρισα σήμερα: ο "Πρώτος Σκύλος" της Ελλάδας, ο Πίνατ!». Η δήλωση αυτή ενίσχυσε την εικόνα του Πίνατ ως ενός δημοφιλούς και αγαπητού μέλους του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.

Ο Πίνατ στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Έτσι, μέσα στις υψηλού επιπέδου συνομιλίες για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την άμυνα και την ενέργεια, ο Πίνατ κατάφερε να κερδίσει το δικό του μερίδιο δημοσιότητας. Η παρουσία του και η θερμή υποδοχή που έλαβε από τους Αμερικανούς ανταποκριτές στην Αθήνα τον ανέδειξαν σε έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή της ημέρας.

Ο σκύλος του πρωθυπουργικού γραφείου απέσπασε θετικά σχόλια και αναρτήσεις από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι τον αποθέωσαν για την παρουσία του, προσθέτοντας μια πιο ανάλαφρη νότα στην επίσημη διπλωματική ατζέντα και κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader