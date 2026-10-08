Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο: «Οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοψίζοντας την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η ανάρτηση αυτή περιλαμβάνει στιγμιότυπα τόσο από τη συνάντηση και τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες, όσο και από την ομιλία του Αμερικανού αξιωματούχου. Μέσω της ανάρτησής του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση πως οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε κορυφαίο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των διμερών δεσμών.

Το βίντεο του πρωθυπουργού και οι δηλώσεις

Στην ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάζεται λεπτομερώς η υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνει επίσης ένα σημαντικό τμήμα από την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ιστορική Πνύκα. Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε μέρος του διαλόγου που προηγήθηκε της κατ' ιδίαν συνάντησης των δύο ανδρών, προσφέροντας μια εικόνα των πρώτων επαφών τους.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά, τονίζοντας το επίπεδο των διμερών σχέσεων: «Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών». Αυτή η δήλωση, η οποία επαναλήφθηκε και σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε συγκεκριμένα: «Υποδέχθηκα τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Marco Rubio. Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών», επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό κλίμα.

Συναντήσεις και ομιλία στην Πνύκα

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα περιελάμβανε μια σειρά από σημαντικές συναντήσεις και εκδηλώσεις. Τα πλάνα από τη συνάντηση του κ. Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου αποτελούν κεντρικό στοιχείο του βίντεο που δημοσίευσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Η υποδοχή στο Μέγαρο Μαξίμου σηματοδότησε την έναρξη των επίσημων επαφών.

Ένα από τα κορυφαία σημεία της επίσκεψης ήταν η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, έναν τόπο με βαθιά ιστορική και συμβολική σημασία για τη δημοκρατία. Τμήμα αυτής της ομιλίας περιλαμβάνεται επίσης στο βίντεο που ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τις θέσεις και τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Αμερικανός αξιωματούχος από αυτό το εμβληματικό σημείο της Αθήνας.

Το επίσημο δείπνο και οι παρουσίες

Πέρα από τις επίσημες συναντήσεις και τις δημόσιες εμφανίσεις, προς τιμήν του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παρατέθηκε επίσημο δείπνο. Το δείπνο έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το King George, προσφέροντας ένα πλαίσιο για περαιτέρω επαφές. Σε αυτή την εκδήλωση, παρευρέθηκε και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Η κυρία Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη καλωσόρισε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, όπως ανέφερε σε δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτησή της συνοδευόταν από φωτογραφίες από το δείπνο, δίνοντας μια πιο προσωπική διάσταση στην επίσκεψη. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Γεραπετρίτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο υπουργός είναι φίλος της Ελλάδας», υπογραμμίζοντας τις θερμές σχέσεις και την προσωπική διάσταση των δεσμών.

Θέματα συζήτησης

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο επίκεντρο βρέθηκαν διάφορα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στρατηγικής σημασίας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν ειδικότερα στην οικονομία, την ενέργεια και το εμπόριο, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη φύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η ατζέντα των συζητήσεων, η οποία περιελάμβανε αυτούς τους κρίσιμους τομείς, αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την εξεύρεση κοινών λύσεων σε προκλήσεις. Η αναφορά σε αυτούς τους τομείς δείχνει την ευρύτητα των θεμάτων που καλύφθηκαν κατά την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων και την προοπτική για μελλοντική συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki