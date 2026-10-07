Ελεονώρα Μελέτη: «Απομονώθηκε μια φράση» – Η απάντηση για τη δήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη, έδωσε τη δική της απάντηση στον σάλο αντιδράσεων που προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες. Οι αντιδράσεις αφορούσαν δήλωσή της από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία ανέφερε ότι οι εργοδότες συχνά βιώνουν εκβιασμούς από εργαζομένους τους. Η κυρία Μελέτη προχώρησε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας λόγο για απομόνωση μιας φράσης της και παραποίηση της παρέμβασής της.

Η αρχική δήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η δήλωση της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία πυροδότησε τις αντιδράσεις, έγινε στο πλαίσιο της έκθεσης για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, το άγχος και την ψυχική υγεία στην εργασία. Η έκθεση αυτή υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την κυρία Μελέτη να είναι η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στην παρέμβασή της, η ευρωβουλευτής έθεσε στο επίκεντρο και την πλευρά των εργοδοτών, υποστηρίζοντας ότι και εκείνοι καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές πιέσεις. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους; Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους;».

Το περιεχόμενο της παρέμβασης

Η κυρία Μελέτη υποστήριξε ότι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στον χώρο εργασίας δεν αφορούν αποκλειστικά τους εργαζομένους, αλλά μπορούν να επηρεάσουν και τους εργοδότες. Τόνισε ότι «και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η ευρωβουλευτής επεσήμανε ότι «όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ευνοούν όλους. Αυτό που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες».

Η απάντηση της ευρωβουλευτού

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η Ελεονώρα Μελέτη προέβη σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που παρουσιάστηκε η δήλωσή της. Στην ανάρτησή της, έκανε λόγο για απομόνωση μιας φράσης της και παραποίηση της παρέμβασής της.

Η ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι αυτή η παραποίηση αδικεί την πολιτική δουλειά που έγινε. Επίσης, ανέφερε ότι η απομόνωση της φράσης αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα και παραπληροφορεί τους πολίτες για τα δρώμενα, καθώς και τους εργαζομένους για τα δικαιώματά τους.

Διευκρινίσεις για τον ρόλο της στην έκθεση

Η Ελεονώρα Μελέτη διευκρίνισε ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί ως «αντίπαλος» των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ στην πραγματικότητα υπήρξε σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά ακριβώς την προστασία των εργαζομένων και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία. Η ίδια τόνισε ότι «τα γεγονότα είναι σαφή».

Η έκθεση, για την οποία ήταν εισηγήτρια, υπερψηφίστηκε από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Σοσιαλιστών, της Αριστεράς, των Πράσινων και των Φιλελεύθερων. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Μελέτη, καταδεικνύει την παραποίηση της τοποθέτησής της.

Κριτική σε πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους

Η ευρωβουλευτής επέκρινε την προσπάθεια να αποκλειστούν από τη συζήτηση χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες, ενώ παράλληλα τροφοδοτείται, όπως είπε, η «επικίνδυνη γενίκευση ότι όλοι οι εργοδότες είναι «καθίκια»». Η κυρία Μελέτη δήλωσε ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν «επονείδιστες μεθόδους για να ακουστούν».

Τέλος, απευθύνθηκε και στους δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας ότι «έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαράγουν την προπαγάνδα». Η ίδια ολοκλήρωσε την ανάρτησή της ευχαριστώντας «όλους».

Με πληροφορίες από: Reader