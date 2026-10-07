Κοινή δήλωση Ελλάδας-ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο: Εμβάθυνση αμυντικών σχέσεων και συνεργασία

Στις 7 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, με τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Marco Rubio, να προεδρεύουν των εργασιών. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις επί ευρέος φάσματος διεθνών ζητημάτων, επαναβεβαιώνοντας τον σταθερό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων. Η Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε αναδεικνύει την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η οικονομία, οι επενδύσεις, η ενέργεια, οι νέες τεχνολογίες και ο πολιτισμός.

Ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και εξοπλιστικά προγράμματα

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), συνολικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πωλήσεις αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και στην περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.

Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και παραχώρηση οχημάτων

Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου, οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα. Για την εγκαθίδρυση αυτής της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υπογράφηκε επιστολή προθέσεων.

Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων ενισχύθηκε μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής τους συνεργασίας για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας, όσο και αυτών του ΝΑΤΟ.

Ενίσχυση εμπορίου, επενδύσεων και πολιτιστικών δεσμών

Πέρα από την άμυνα, οι δύο χώρες δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η Κοινή Δήλωση αναφέρεται στην προώθηση των πολιτιστικών δεσμών, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για στενότερη συνεργασία σε μια σειρά από τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό, ανανεώθηκε το μνημόνιο συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Επίσης, υπογράφηκε διακρατική συμφωνία αναγνώρισης των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.

Διεύρυνση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς

Η Κοινή Δήλωση επιβεβαιώνει τη βούληση για στενότερη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, πέραν της άμυνας και της ασφάλειας. Αυτοί περιλαμβάνουν την ενέργεια, τις κρίσιμες τεχνολογίες, τη ναυτιλία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι δύο πλευρές διεύρυναν επίσης τη συνεργασία τους στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για κοινές προσπάθειες σε αυτά τα μέτωπα.

Κοινές αξίες και στρατηγικός χαρακτήρας

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον σταθερό, διαχρονικό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στις κοινές δημοκρατικές αξίες. Αναγνωρίστηκε επίσης ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργού Συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Με γνώμονα τις κοινές τους προτεραιότητες, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν την εμβάθυνση της συνεργασίας τους, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική αξία αυτής της σχέσης για την επίτευξη αμοιβαίων στόχων ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader, Topontiki