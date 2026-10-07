Τσίπρας για την επίσκεψη Ρούμπιο: «Πόντιος Πιλάτος» για το καλώδιο ο Αμερικανός υπουργός

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, τοποθετήθηκε για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, εκφράζοντας προβληματισμό για τις πρώτες του δηλώσεις. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο κ. Τσίπρας σχολίασε το καίριο ζήτημα του καλωδίου τηλεπικοινωνιών. Χαρακτήρισε τη στάση του Αμερικανού αξιωματούχου ως «Πόντιος Πιλάτος», τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του διεθνούς δικαίου.

Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε τη συνέντευξη αναφερόμενος στην επικαιρότητα και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε τη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος, όπως υπογράμμισε, εγκαθιδρύθηκε επί κυβερνήσεώς του. Διευκρίνισε ότι η τρέχουσα επίσκεψη εντάσσεται στον 6ο γύρο αυτού του διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σημείωσε ότι ο προηγούμενος διάλογος είχε γεννήσει τον East Med, ένα έργο που αργότερα «πήγε στις καλένδες». Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως το ζητούμενο σήμερα δεν είναι απλώς η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου, αλλά το ποια είναι τα πραγματικά του αποτελέσματα για τη χώρα.

Προβληματισμός για τις δηλώσεις Ρούμπιο

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εξέπρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. Δήλωσε ότι αναμένει να δει τις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν τη συνάντηση του Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό, ωστόσο οι αρχικές τοποθετήσεις του προκάλεσαν ανησυχία.

Ο κ. Τσίπρας εστίασε σε ένα συγκεκριμένο, καίριο ζήτημα, αυτό του καλωδίου τηλεπικοινωνιών, το οποίο αποτέλεσε κεντρικό σημείο της κριτικής του προς τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ζήτημα του καλωδίου και το διεθνές δίκαιο

Αναλύοντας το θέμα του καλωδίου, ο Αλέξης Τσίπρας διευκρίνισε τη νομική του διάσταση. Εξήγησε ότι δεν πρόκειται για έναν αγωγό, για τον οποίο, βάσει του διεθνούς δικαίου, εάν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, θα υπήρχε υποχρέωση για άδεια. Αντιθέτως, υπογράμμισε ότι στην περίπτωση ενός καλωδίου τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μιας χώρας να ζητήσει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν το καλώδιο περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι το ζήτημα «δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ’ ιδίαν». Αυτή η τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα.

«Πόντιος Πιλάτος» η στάση των ΗΠΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τη στάση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ως «Πόντιος Πιλάτος», δηλώνοντας ότι του φάνηκε σαν να λέει «λύστε το πρόβλημα, δεν παίρνω θέση». Πρόσθεσε ότι, αν αυτή η στάση ισχύει, είναι «βαθιά απογοητευτική». Εξέφρασε την επιφύλαξή του, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ ήταν σε εξέλιξη και μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στη μέρα.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι η στάση αυτή ισοδυναμεί με «νίπτω τας χείρας μου», κάτι που θεωρεί «εξαιρετικά αρνητικό». Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι πρόκειται για «κατάφωρη παραβίαση διεθνούς δικαίου», τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το όφελος της χώρας και η Πνύκα

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες και οι «ωραίες ομιλίες», αλλά το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα. Εξέφρασε την ελπίδα να πέφτει έξω, αλλά φοβάται ότι οι ΗΠΑ μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα. Ο ίδιος θα περίμενε μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και του αναφαίρετου δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του διεθνούς δικαίου, υπερασπίζοντας τα συμφέροντά της.

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας σχολίασε και το πνεύμα της Πνύκας, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του "δίκαιου του ισχυρού"».

Με πληροφορίες από: Topontiki