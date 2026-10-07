Ανδρουλάκης: Η πρόταση του πρωθυπουργού για τη στέγαση «μπίζνα» για τους εργολάβους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε οξεία κριτική στην πρόταση του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, χαρακτηρίζοντάς την «μπίζνα» για τους εργολάβους. Η πρόταση αφορά την παροχή κινήτρων για την περαιτέρω οικοδόμηση δύο ορόφων στα κτίρια των πόλεων, με στόχο την επίλυση της στεγαστικής κρίσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι οι μόνοι που πανηγύρισαν για αυτή την ιδέα ήταν οι εργολάβοι, ενώ προέβλεψε επιδείνωση της κατάστασης στην Αθήνα.

Εντονη κριτική για την πρόταση περί οικοδόμησης

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «αλγεινή» την πρόταση του πρωθυπουργού, η οποία διατυπώθηκε στο συνέδριο «Διάλογοι Αθήνας. Από τον μύθο στη σύγχρονη Πόλη». Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην «φαεινή ιδέα» που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ίδιο βήμα την προηγούμενη ημέρα, ασκώντας της οξεία κριτική.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ιδέα του πρωθυπουργού μετατρέπει το στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων σε μια «μπίζνα» για τους εργολάβους. Υπογράμμισε ότι αυτός είναι ο λόγος που οι μόνοι που εξέφρασαν ικανοποίηση ήταν οι εργολάβοι, ενώ προειδοποίησε ότι το πρόβλημα θα γίνει ακόμη χειρότερο, ειδικά στην Αθήνα, η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη σε επίπεδο κατασκευής στον κεντρικό αστικό ιστό.

Οι επιπτώσεις στην Αθήνα και η εναλλακτική πρόταση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εξήγησε ότι η λύση που προτείνει ο πρωθυπουργός θα οδηγήσει στη δημιουργία «αστικών χαραδρών» παντού. Αυτό, όπως ανέφερε, θα δυσκολέψει τη ζωή των κατοίκων και θα καταστήσει το κέντρο των Αθηνών αβίωτο, λόγω της περαιτέρω αύξησης του μπετόν στην πόλη. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, κατά τον κ. Ανδρουλάκη, επιβαρύνει έναν ήδη κορεσμένο αστικό ιστό.

Αντί αυτής της πρότασης, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση όφειλε να επιταχύνει τα σχέδια πόλης. Τόνισε την ανάγκη για οριζόντια ανάπτυξη της πόλης αντί για κάθετη, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα φθηνότερη γη και, κατ’ επέκταση, χαμηλότερο κόστος αγοράς ή ενοικίου για τους πολίτες. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα προσέφερε μια πιο βιώσιμη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα.

Η απόφαση του ΣτΕ και τα ερωτήματα για την αγορά

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στη «φαυλότητα» της πρότασης του πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έχει ήδη απορρίψει ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ είχε πει «όχι» σε κίνητρα που έδιναν μπόνους σε τετραγωνικά για την κατασκευή κατοικιών φιλικότερων προς το περιβάλλον, γεγονός που, κατά τον κ. Ανδρουλάκη, καθιστά την τωρινή πρόταση προβληματική.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε επίσης ρητορικά ερωτήματα σχετικά με το ποιοι θα είναι σε θέση να αγοράσουν τα σπίτια των τελευταίων ορόφων. Αναρωτήθηκε αν αυτοί θα είναι οι πολίτες που δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν, και αν τα υψηλά ρετιρέ θα έχουν φτηνό ενοίκιο, χαρακτηρίζοντας αυτά τα σενάρια «απίθανα πράγματα». Εξέφρασε την εντύπωσή του για την έλλειψη αντίδρασης από την επιστημονική κοινότητα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και άλλους φορείς απέναντι σε αυτή την «απαράδεκτη και προσβλητική για τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού» πρόταση.

Αποτυχία του επιτελικού κράτους και συγκεντρωτικό μοντέλο

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την αποτυχία του «επιτελικού κράτους», υποστηρίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται σε έναν «κλειστό πυρήνα εξουσίας». Αυτό, όπως ανέφερε, έχει οδηγήσει σε αποδυνάμωση τόσο της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών όσο και της πολιτικής λειτουργίας της ίδιας της κυβέρνησης. Το μοντέλο αυτό, κατά τον ίδιο, απέτυχε παταγωδώς.

Περιέγραψε το κυβερνητικό μοντέλο ως ένα «συγκεντρωτικό» σύστημα που επιχείρησε να ελέγξει τα πάντα. Το μόνο που κατάφερε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να ελέγχει τη ροή του χρήματος. Ωστόσο, μόλις ανακύπτει ένα ζήτημα που εκθέτει το συγκεντρωτικό αυτό σύστημα εξουσίας, η απάντηση είναι «δεν ξέρουμε», «δεν γνωρίζουμε τίποτα», «κάποιοι άλλοι φταίνε» ή γίνεται αναφορά στις «παθογένειες».

Το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ και η αποκέντρωση

Σε αντιδιαστολή με την κυβερνητική προσέγγιση, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αποκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ένα σχέδιο που, όπως υποστήριξε, έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν πιστεύει στα μοντέλα αποκέντρωσης, καθώς επιθυμεί να διατηρεί την εξουσία παντού δική της.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ελέγχει τις ανεξάρτητες αρχές, κάτι που εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία του συγκεντρωτικού μοντέλου διακυβέρνησης. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατικής λειτουργίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr