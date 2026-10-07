Η Ελλάδα «πυλώνας σταθερότητας» για τις ΗΠΑ: Στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο

Νέα δυναμική στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδότησε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία των δύο χωρών σε κρίσιμους τομείς. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η άμυνα, η ενέργεια, η οικονομία και η περιφερειακή ασφάλεια.

Ο ρόλος της Ελλάδας και τα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με τη σημασία της Ελλάδας στην αμερικανική στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ» και ως «πυλώνα σταθερότητας».

Ο κ. Γεραπετρίτης υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομόλογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των εργασιών του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου. Η συνάντηση αυτή επιβεβαίωσε το βάθος και την έκταση της διμερούς συνεργασίας.

Υπογραφή Επιστολής Προθέσεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Ένα σημαντικό γεγονός που επισφράγισε την ενίσχυση των δεσμών ήταν η υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent - LOI) για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η υπογραφή αυτή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Νίκου Δένδια και του Μάρκο Ρούμπιο.

Με την ενέργεια αυτή, η Ελλάδα εντάσσεται επίσημα στο αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program), δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Το εύρος της συνεργασίας Ελλάδας-Φλόριντα

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Φλόριντα αναμένεται να αναπτυχθεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αυτοί περιλαμβάνουν συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, τη διοίκηση και τον έλεγχο, καθώς και κοινά πυρά και τακτικούς ελιγμούς.

Επιπλέον, η συνεργασία θα επεκταθεί στην υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, την αεράμυνα και τις αεροπορικές επιχειρήσεις. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται επίσης η αντιμετώπιση καταστροφών, το Διάστημα και οι κυβερνοεπιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλέπονται ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση.

Επόμενα βήματα και αμυντική ατζέντα

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζονται και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας. Αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας, η κατάρτιση ενός ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή επισκέψεων και η σταδιακή υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και άλλων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η αμυντική συνεργασία βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας του Στρατηγικού Διαλόγου. Η ελληνική πλευρά τόνισε ότι η απόκτηση των F-35 και η αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper αναδεικνύουν το βάθος της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Ο Κάθετος Διάδρομος και άλλα σημεία

Εκτός από την άμυνα και την ενέργεια, ο Κάθετος Διάδρομος και η περιφερειακή ασφάλεια αποτέλεσαν επίσης κεντρικά θέματα συζήτησης στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία τους σε αυτά τα πεδία, υπογραμμίζοντας την κοινή τους προσέγγιση.

Στο περιθώριο των συζητήσεων, ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να εξέφρασε ενόχληση σε ερώτηση που αφορούσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή του στην Γκίλφοϊλ.

Με πληροφορίες από: Reader