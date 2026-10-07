Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ για το κόστος διαφημίσεων και οι αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προτίθεται, προς το παρόν, να επιστρέψει στα κρατικά ταμεία τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την προβολή ενός διαφημιστικού μηνύματος. Η διαφήμιση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν ότι παραβιάζει την αυστηρή νομοθεσία περί πολιτικής χρηματοδότησης. Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι η δέσμευση του Αμερικανού προέδρου να καλύψει ο ίδιος το κόστος της διαφήμισης δεν αφορά την επιστροφή των ήδη δαπανηθέντων χρημάτων στο Δημόσιο.

Η θέση του Λευκού Οίκου και η δήλωση Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να καλύψει ο ίδιος το κόστος των διαφημίσεων. Η δέσμευση αυτή, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει μέσω του Truth Social, δεν αναφέρεται στην επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη δαπανηθεί στα κρατικά ταμεία. Αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η σχετική ανακοίνωση «δεν αναφερόταν» σε επιστροφή του ποσού που έχει ήδη δαπανηθεί.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει την επιστροφή των χρημάτων. Όταν ερωτήθηκε σχετικά, υποστήριξε ότι οι διαφημίσεις «προωθούσαν τη χώρα». Πρόσθεσε δε ότι «θα αποφασίσουμε» για το ζήτημα της αποζημίωσης της κυβέρνησης για τις διαφημίσεις που χρηματοδοτήθηκαν από φορολογούμενους.

Η χρηματοδότηση των διαφημίσεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει σε προηγούμενη ανάρτησή του ότι αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος τις διαφημίσεις. Η χρηματοδότηση αυτή θα γίνει και μέσω κεφαλαίων που έχει συγκεντρώσει για το MAGA Inc., την πολιτική επιτροπή που έχει δημιουργήσει.

Ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι το super PAC του θα αρχίσει να πληρώνει για τις διαφημίσεις στο εξής. Δήλωσε επίσης ότι οι διαφημίσεις ήταν «πραγματικά καλές» και αποτελούσαν «προώθηση για τη χώρα», κάτι που, όπως είπε, «έγινε από πολλούς προέδρους πριν».

Η αφορμή της αντιπαράθεσης

Η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα ξέσπασε μετά την προβολή ενός διαφημιστικού μηνύματος με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ. Το συγκεκριμένο βίντεο χρηματοδοτήθηκε με κρατικά κονδύλια και μεταδόθηκε, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η προβολή των διαφημίσεων έγινε ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, γεγονός που ενέτεινε τις αντιδράσεις και τις κατηγορίες από την πλευρά των Δημοκρατικών.

Το περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος

Το επίμαχο διαφημιστικό βίντεο είναι ασπρόμαυρο και έχει διάρκεια 30 δευτερολέπτων. Σε αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται να βαδίζει προς την κάμερα, ενώ ακούγονται αποσπάσματα από παλαιότερες ομιλίες του.

Στα αποσπάσματα αυτά, ο πρώην πρόεδρος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη «μάχη» εναντίον αντιπάλων του, όπως οι «κομμουνιστές» και οι υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης». Στο τέλος του βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη ότι η παραγωγή του έγινε με δαπάνη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι κατηγορίες των Δημοκρατικών και η απάντηση του Λευκού Οίκου

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι το διαφημιστικό μήνυμα αποτελεί πολιτική προπαγάνδα, η οποία χρηματοδοτήθηκε με δημόσιο χρήμα. Υποστηρίζουν ότι η ενέργεια αυτή παραβιάζει την αυστηρή νομοθεσία περί πολιτικής χρηματοδότησης.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τον χαρακτηρισμό της «πολιτικής προπαγάνδας». Υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση, αλλά για μια «ανακοίνωση» που εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

Με πληροφορίες από: Enikos